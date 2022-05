ELN anuncia cessar-fogo de dez dias por eleição presidencial na Colômbia

Os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciaram, nesta segunda-feira (16), um cessar-fogo de dez dias para dar "tranquilidade" durante o primeiro turno da eleição presidencial do país, que acontecem em 29 de maio.

"Decretamos um Cessar-Fogo Unilateral, a partir da 00h de 25 de maio até as 24h (sic) de 3 de junho, para que quem quiser votar faça isso com tranquilidade", disse a última guerrilha reconhecida do país, em um comunicado.

das/dga/tt

