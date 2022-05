Comunicado do Business Wire :Solynta

Inovador de batatas híbridas Solynta e empresa de aprimoramento de sementes Incotec assinaram um contrato de cooperação. Ao combinar forças, o grupo trará tecnologia de sementes de classe internacional e genética de elite para produtores de batata em todo o mundo.

A Solynta é uma empresa com sede nos Países Baixos que usa a criação de batata híbrida para cultivar um futuro mais sustentável. A Solynta desenvolveu um portfólio exclusivo de variedades de batata híbrida para agricultores que são confiáveis, produtivas e resilientes às mudanças climáticas. A Incotec, uma empresa internacional de aprimoramento de sementes, desenvolveu tecnologias, incluindo um novo método de peletização e uma fórmula de preparação de sementes especificamente adaptada a sementes autênticas de batata. Esta tecnologia de sementes irá permitir que sementes autênticas de batata da Solynta tenham êxito em diversos ambientes de cultivo.

Johan Trouw, diretor e cofundador da Cadeia de Fornecimento da Solynta, observou: "Na Solynta, acreditamos que a parceria com líderes do setor como a Incotec respalda nossa missão de criar soluções para a insegurança alimentar e nutricional. Sua experiência no aprimoramento de sementes combinada com nossa tecnologia de reprodução híbrida terá um grande impacto no futuro do cultivo de batata em todo o mundo."

Erik Jan Bartels, diretor geral da Incotec, acrescentou: "A Incotec está inovando e aprimorando continuamente seu portfólio de produtos. Estender nossas tecnologias de aprimoramento de sementes para sementes autênticas de batata é uma etapa significativa a fim de criar um futuro mais sustentável e seguro para alimentos. Valorizamos a cooperação com a Solynta e estamos animados por ser uma parceria em seu trabalho revolucionário."

Sobre a SolyntaA Solynta é uma empresa inovadora na agricultura holandesa que usa a reprodução híbrida de batata para cultivar um futuro mais sustentável. A missão da Solynta é ajudar a criar soluções mundiais para a insegurança alimentar e nutricional, oferecendo aos agricultores formas melhores, mais sólidas e mais rentáveis de cultivar. As sementes autênticas de batata da Solynta combinam anos de experiência agrícola com as mais novas tecnologias de reprodução híbrida. Para saber mais sobre sua missão de desbloquear o verdadeiro potencial das batatas, acesse www.solynta.com.

Sobre a IncotecA Incotec é uma empresa líder internacional no aprimoramento de sementes fundada em 1968 e parte do Grupo Croda. A Croda sintetiza sua finalidade como "Ciência Inteligente para Melhorar Vidas". A Incotec visa contribuir para a alimentação mundial, ao oferecer soluções-chave para a agricultura sustentável. A Incotec fornece produtos e serviços de aprimoramento de sementes, como revestimento de sementes, peletização, aprimoramento de sementes e serviços analíticos. A Incotec tem sede nos Países Baixos e possui unidades de produção em todo o mundo. Para mais informação, acesse www.incotec.com.

