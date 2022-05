Comunicado do Business Wire :NielsenIQ

Hoje, a NielsenIQ, uma empresa global de serviços de informações, anunciou o lançamento da ferramenta NielsenIQ Activate; uma solução de software como serviço (SaaS) que possibilita aos varejistas acelerar oportunidades de receita por meio de mídia de varejo e informações abrangentes de clientes que ativam compradores com ofertas promocionais personalizadas.

A ferramenta NielsenIQ Activate consiste em aplicativos dedicados para a criação de público hiperdirecionado, gerenciamento de ofertas e anúncios e medição de ponta a ponta. Esta ferramenta SaaS, que faz parte da plataforma NielsenIQ Connect, permitirá aos varejistas criar receitas sustentáveis por meio da monetização de ativos de mídia de varejo por canais físicos e digitais. Além disso, os varejistas serão capazes de aumentar a credibilidade com as marcas e informá-las sobre o conhecimento necessário para atrair a atenção de seus clientes, atuar de acordo com essas informações e medir o ROI (retorno sobre o investimento) de suas atividades por todos os canais.

"Nos dedicamos a continuar nosso legado ao definir o próximo século de medição do consumo e varejo", disse Xavier Facon, diretor global de Mídia de Varejo, NielsenIQ. "A plataforma NielsenIQ Activate reúne a capacidade para se alcançar uma visão granular dos clientes em todos os canais e obter informações sobre os riscos e oportunidades de anúncios em uma única plataforma. Isso permitirá aos varejistas lançar facilmente campanhas com base na criação de audiência preditiva e coletar medições sobre o impacto dos anúncios em todos os canais, enquanto se alinham com os parceiros da marca."

Ao reconhecer que cada varejista é diferente, a ferramenta NielsenIQ Activate oferece aos varejistas a capacidade de levar a mídia de varejo internamente e a flexibilidade de integrá-la em seus ecossistemas individuais. Além disso, os varejistas serão capazes de criar personas e públicos precisos em milhares de atributos do cliente, obter informações omnichannel orientadas para o cliente prontas para uso para uma melhor tomada de decisão, diminuir o tempo até o lançamento e avaliar o envolvimento personalizado de clientes em tempo real, em mídia própria e externa, e se alinhar com marcas sobre as necessidades dos clientes de aumentar a monetização de dados e da mídia.

"A NielsenIQ dimensiona o crescimento em nível global e constrói uma base forte para o próximo século de medição do consumo e varejo - uma que seja rápida, ágil e conectada", disse David Johnson, presidente global de Varejo na NielsenIQ. "O mercado está em evolução e é nosso trabalho garantir que a indústria de medição evolua com os tempos. Como uma empresa com liderança em serviços de informações globais neste setor, somos diligentes em representar com precisão o cenário de varejo em rápida mudança e as diversas necessidades de nossos clientes."

Combinar recursos de aquisições recentes, da Precima e da CiValue, permitirá à ferramenta NielsenIQ Activate ter suporte para recursos de personalização que são incrementais aos principais recursos da NielsenIQ, nos quais o setor de varejo depende para a tomada de decisões essenciais e experiências personalizadas. A NielsenIQ continua a ser uma defensora da mudança por meio de seus produtos de varejo e programas de colaboração, o que possibilita aos varejistas e marcas aumentar a sua participação na carteira com o uso de dados e informações de clientes em tempo real para capacitar estes clientes com o conjunto certo de ativações para agir e medir isto.

"As soluções simples e intuitivas da CiValue e Precima tiram proveito da tecnologia inovadora e da poderosa ciência de dados, que, combinadas com a medição de desempenho global da NielsenIQ, unirão verdadeiramente os varejistas aos fabricantes de CPG", disse Beni Basel, cofundador e diretor executivo (CEO), CiValue. "Nenhuma outra plataforma pode ajudar varejistas e marcas para que colaborem com o objetivo de aumentar o valor do cliente com uma plataforma de IA simples e intuitiva que coloca os clientes no centro da tomada de decisão estratégica."

Para obter mais informações sobre a ferramenta NielsenIQ Activate, acesse https://nielseniq.com/global/en/solutions/nielseniq-activate/.

Sobre a NielsenIQ

A NielsenIQ é líder no fornecimento da visão mais completa e imparcial do comportamento do consumidor no mundo inteiro. Alimentada por uma plataforma de dados de consumidor inovadora e por recursos analíticos vastos, a NielsenIQ permite uma tomada de decisão ousada e confiante para as principais empresas de bens de consumo e comércios varejistas do mundo.

Ao utilizar conjuntos de dados abrangentes e medir todas as transações por igual, a NielsenIQ concede aos clientes uma visão prospectiva do comportamento do consumidor, a fim de otimizar o desempenho em todas as plataformas de varejo. Nossa filosofia aberta sobre integração de dados possibilita os mais influentes conjuntos de dados de consumidores do planeta. A NielsenIQ oferece toda a verdade.

A NielsenIQ, uma empresa do portfólio da Advent International, conta com operações em quase 100 mercados, abrangendo mais de 90% da população mundial. Para mais informações, acesse NielsenIQ.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Gillian Mosher Vice-presidente, Comunicações 647-282-9714 [email protected]

