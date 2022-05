Com lesão no pé, Gaël Monfils anuncia que não jogará Roland Garros

O tenista francês Gaël Monfils anunciou nesta segunda-feira que não irá disputar o torneio de Roland Garros devido a problemas no calcanhar direito.

"Lamento anunciar minha retirada do Torneio de Lyon (esta semana) e de Roland Garros na semana que vem. Venho sofrendo desde Monte Carlo com um esporão no calcanhar direito, que me impede de me movimentar na quadra", informou Monfils em sua conta no Twitter.

"Decidi passar por uma pequena cirurgia para tratar o problema e poder voltar aos torneios o mais rápido possível", concluiu o tenista.

Número 22 do mundo, Monfils é o francês mais bem colocado no ranking da ATP. Seu último jogo foi o dia 3 de maio, na derrota para o sérvio Novak Djokovic no Masters 1000 de Madri.

