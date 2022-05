Choque de trens perto de Barcelona deixa um morto e dezenas de feridos

O maquinista de um trem de passageiros morreu nesta segunda-feira ao ser atingido por um trem de carga que descarrilou na entrada de uma estação da área metropolitana de Barcelona (nordeste de Espanha), em um acidente que deixou 86 feridos, segundo a Defesa Civil da região da Catalunha.

O acidente ocorreu por volta das 18h locais, na entrada da estação de Sant Boi de Llobregat, localidade a 15 km de Barcelona. Não se sabe o que levou o trem de carga, que transportava potássio, a se chocar com o outro trem, que deixava a estação com 150 passageiros.

O vice-presidente do governo regional catalão, Jordi Puigneró, que visitou o local do acidente, enviou condolências à família do maquinista. O chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, também lamentou o ocorrido, em sua conta no Twitter.

