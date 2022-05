Chiellini e Dybala se despedem da torcida da 'Juve'; Lazio comemora vaga na Liga Europa

Lazio se classificou para a Liga Europa da próxima temporada ao empatar fora de casa com a Juventuse nesta segunda-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano, em jogo que marcou a despedida de Giorgio Chiellini e Paulo Dybala da torcida 'bianconera'.

Graças ao gol do sérvio Sergej Milinkovic-Savic aos 51 minutos do segundo tempo, o time romano está garantido pelo menos na sexta posição da tabela, que dá vaga na segunda competição de clubes mais importante do continente.

A Juventus, por sua vez, já tem passaporte carimbado para a Liga dos Campeões da Europa. Por isso, a partida serviu mais para que o capitão Chiellini e o argentino Dybala se despedissem dos torcedores antes de deixarem o clube ao final da temporada.

O zagueiro foi substituindo aos 17 minutos do primeiro tempo (coincidindo com o número de anos que defendeu a 'Juve') para ser ovacionado pelos torcedores.

Já Dybala deixou o campo aos 33 da segunda etapa e também foi muito aplaudido pelos torcedores presentes no Juventus Stadium.

O sérvio Dusan Vlahovic se uniu à homenagem ao argentino imitando uma de suas comemorações (simulando uma máscara de gladiador) após abrir o placar com dez minutos de jogo.

Aos 36, o espanhol Álvaro Morata fez o segundo da 'Juve'.

Apesar da desvantagem, a Lazio não se entregou e no início da segunda etapa conseguiu diminuir com um gol contra do lateral brasileiro Alex Sandro, antes do gol decisivo de Milinkovic-Savic nos acréscimos.

Dias depois de ter anunciado sua saída da Juventus, Chiellini fez hoje seu último jogo diante da torcida 'bianconera'.

O capitão, com um grande sorriso, cumprimentou todos os companheiros e entregou a braçadeira a Dybala, antes de dar uma volta no campo para saudar a torcida enquanto o jogo prosseguia.

Chiellini, que se despedirá da seleção italiana no dia 1º de junho em um amistoso contra a Argentina, em Londres, anunciou na última quarta-feira sua saída da Juventus, clube onde chegou em 2005 e pelo qual conquistou 19 títulos.

Até o momento, o zagueiro de 37 anos não anunciou se vai se aposentar do futebol ou se irá jogar nos Estados Unidos, como vem especulando a imprensa italiana.

"A 'Juve' é tudo para mim. Minha juventude, a experiência, a maturidade. A vontade de ganhar, a alegria da vitória, a aceitação da derrota", publicou Chiellini em uma mensagem no Instagram antes do jogo contra a Lazio.

"A partir de hoje, esta equipe, estas cores, este vestiário vão começar a sentir sua falta. Você tem sido um exemplo, um guia, um irmão, um amigo", escreveu na mesma rede social seu companheiro de Juventus Leonardo Bonucci, que será o capitão do time na próxima temporada.

-- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Empoli - Salernitana 1 - 1

Hellas Verona - Torino 0 - 1

Udinese - Spezia 2 - 3

Roma - Unione Venezia 1 - 1

- Domingo:

Bologna - Sassuolo 1 - 3

Napoli - Genoa 3 - 0

Milan - Atalanta 2 - 0

Cagliari - Inter 1 - 3

- Segunda-feira:

Sampdoria - Fiorentina 4 - 1

Juventus - Lazio 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 83 37 25 8 4 66 31 35

2. Inter 81 37 24 9 4 81 32 49

3. Napoli 76 37 23 7 7 71 31 40

4. Juventus 70 37 20 10 7 57 35 22

5. Lazio 63 37 18 9 10 74 55 19

6. Roma 60 37 17 9 11 56 43 13

7. Fiorentina 59 37 18 5 14 57 51 6

8. Atalanta 59 37 16 11 10 65 47 18

9. Hellas Verona 52 37 14 10 13 62 56 6

10. Torino 50 37 13 11 13 46 38 8

11. Sassuolo 50 37 13 11 13 64 63 1

12. Udinese 44 37 10 14 13 57 58 -1

13. Bologna 43 37 11 10 16 43 55 -12

14. Empoli 38 37 9 11 17 49 70 -21

15. Sampdoria 36 37 10 6 21 46 60 -14

16. Spezia 36 37 10 6 21 41 68 -27

17. Salernitana 31 37 7 10 20 33 74 -41

18. Cagliari 29 37 6 11 20 34 68 -34

19. Genoa 28 37 4 16 17 27 59 -32

20. Unione Venezia 26 37 6 8 23 34 69 -35

