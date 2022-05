AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022 ATÉ TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia internacional da luta contra a homofobia e a transforbia -

América

(*) FAIRFAX (Estados Unidos) - Tribunal ouve processo de difamação de Johnny Depp contra Amber Heard, sobre artigo sobre suposto abuso doméstico - (até 27 de Maio)

(+) BUFFALO (Estados Unidos) - Visita do presidente Joe Biden após tiroteio -

CANADÁ - Visita do príncipe Charles e sua esposa Camilla - (até 19)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Presidente do Fed fala sobre economia americana - 16H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Missão virtual do FMI no Sri Lanka - (até 23)

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos Ministros das Relações Exteriores da UE sobre a Ucrânia e os Balcãs Ocidentais -

CANNES (França) - 75º edição do Festival de Cannes - (até 28)

(+) MADRI (Espanha) - Visita de Estado do emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani - 08H00 (até 18)

CEUTA (Espanha) - Reabertura das fronteiras de Ceuta e Melilla com Marrocos -

MOSCOU (Rússia) - Processo em apelação de Alexei Navalny - 05H00

BRANDENBURG AN DER HAVEL (Alemanha) - Processo de antigo guarda de campo nazista - 06H00

BRUXELAS (Bélgica) - Janet Yellen fala em conferência - 07H15

(+) HAIA (Holanda) - Visita do ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba - 13H00 (até 18)

MOSCOU (Rússia) - Discurso do chanceler russo Lavrov -

(+) KIEV (Ucrânia) - Funeral de Léonid Kravtchouk, primeiro presidente da Ucrânia independente -

PARIS (França) - Leilão da guitarra símbolo da ruptura do Oasis -

Oriente Médio e África do Norte

(*) BEIRUTE (Líbano) - Eleições legislativas -

TEERÃ (Irã) - Visita de Alena Douhan, relatora especial da ONU, para avaliar impacto negativo de sanções unilaterais - (até 18)

BEIRUTE (Líbano) - Coletiva de imprensa da missão da UE de observação eleitoral - 06H00

DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - Painel de discussão sobre o impacto da guerra na Ucrânia nas economias da região - 09H00

MARRAKECH (Marrocos) - Fórum de negócios Marrocos-Israel - 09H00 (até 19)

África

PIETERMARITZBURG (África do Sul) - A audiência é retomada no julgamento por corrupção do ex-presidente Zuma preso -

ABIDJAN (Costa do Marfim) - Reunião COP15 da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD) - (até 20)

DURBAN (África do Sul) - Conferência internacional sobre erradicação do trabalho infantil - (até 20)

Esportes

SOUTHAMPTON (Reino Unido) - Futebol : Premier League: Southampton - Liverpool - 16H45

QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2022

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - 10º aniversário do IPO da rede social Facebook -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Visita do chanceler turco Cavusoglu -

Europa

KIEV (Ucrânia) - Julgamento de soldado russo acusado de crimes de guerra -

BRUXELAS (Bélgica) - Apresentação por Bruxelas da 2ª parte do seu plano para reforçar a segurança energética da UE e acelerar as energias renováveis e apresentação de uma parceria energética com o Golfo -

HAIA (Holanda) - O Tribunal Especial do Kosovo (KSC) profere o seu veredicto no julgamento de dois líderes de uma organização de veteranos da guerrilha da independência albanesa do Kosovo, por intimidação de testemunhas -

(+) BERLIM (Alemanha) - Reunião dos ministros do Desenvolvimento do G7 - (até 19)

GENEBRA (Suíça) - Coletiva de imprensa para a publicação de "The State of the World's Climate" pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) - 06H00

PARIS (França) - Leilão de um desenho inédito de Michelangelo, um jovem nu, realizado no início de sua carreira - 11H00

KÖNIGSWINTER (Alemanha) - Reunião dos Ministros das Finanças e Governadores dos Bancos Centrais do G7 - 11H00 (até 20)

PARIS (França) - Audiência de extradição de ex-extremistas da esquerda italiana, procurados na Itália pelos crimes dos Anos de Chumbo - 12H00

África

(+) BANGUI (República Centro-Africana) - Coletiva do novo chefe da Minusca - 11H30

Esportes

SEVILHA (Espanha) - Futebol : Liga Europa : Eintracht Francfort (GER) - Glasgow Rangers (SCO) - 17H00

QUINTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2022

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência no Comitê Bancário do Senado dos EUA com Michael Barr, indicado por Joe Biden para ser vice-presidente de Regulação Bancária do Fed - 12H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Debate Ministerial do Conselho de Segurança sobre Conflitos e Segurança Alimentar, com o Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken - 13H00

Europa

(+) CANNES (França) - Exibição especial do filme "Mariupolis 2", do diretor lituano Mantas Kvedaravicius, morto no início de abril em Mariupol, como parte do Festival de Cinema de Cannes -

(+) HOLANDA - Visita do chanceler alemão Olaf Scholz -

PARIS (França) - Conferência Internacional do Clima ChangeNOW - (até 21)

Esportes

LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Premier League: Chelsea - Leicester - 17H00

SEXTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2022

América

(+) VAN HORN (Estados Unidos) - Decolagem do 5º voo tripulado da Blue Origin - 11H30

Ásia-Pacífico

SEUL (Coreia do Sul) - Visita do presidente americano Joe Biden - (até 24)

(+) AUSTRÁLIA - Eleições legislativas -

SÁBADO, 21 DE MAIO DE 2022

Esportes

(+) BERLIM (Alemanha) - Futebol : Copa da Alemanha : Fribourg - RB Leipzig - 16H00

BIRMINGHAM (Reino Unido) - Meeting da Liga Diamante de Atletismo 2022 -

DOMINGO, 22 DE MAIO DE 2022

Mundo

(+) MUNDO - Dia Internacional da Diversidade Biológica -

América

(+) CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - 10º aniversário do primeiro voo privado à ISS na cápsula Dragon da SpaceX -

Europa

(+) DAVOS (Suíça) - Reunião do Fórum Econômico Mundial (WEF), presencial - (até 26)

(+) GENEBRA (Suíça) - 75ª Assembleia Mundial da Saúde com eleição de diretor-geral da OMS - (até 28)

Esportes

(+) LIVERPOOL (Reino Unido) - Futebol: Premier League: Liverpool - Wolverhampton - 13H00

(+) MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: Premier League: Manchester City - Aston Villa - 13H00

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2022

América

(+) ESTADOS UNIDOS - Levantamento das restrições à imigração implementadas no início da pandemia -

Europa

(+) PALERMO (Itália) - 30º aniversário do assassinato do juiz Giovanni Falcone -

CHESTER (Reino Unido) - Audiência pré-julgamento do jogador do Manchester City Benjamin Mendy, acusado de estupro - (até 24)

