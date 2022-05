Um morto e quatro gravemento feridos em tiroteio em igreja na Califórnia

Uma pessoa foi morta e quatro ficaram gravemente feridas em um tiroteio neste domingo (15) em uma igreja no condado de Orange, perto de Los Angeles, nos Estados Unidos, informaram autoridades.

"Quatro vítimas ficaram gravemente feridas", disse o gabinete do xerife no Twitter. "Uma vítima morreu no local" e outra pessoa sofreu ferimentos "leves", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

caw/bfm/gm/cjc

Tags