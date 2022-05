PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Finlândia confirma candidatura à Otan; Ocidente afirma que Rússia sofreu grandes perdas

EUA TIROS: Dez mortos em ataque de "motivação racial" nos Estados Unidos

VATICANO PAPA: Papa Francisco canoniza primeira santa do Uruguai

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Finlândia solicita adesão à Otan; Ocidente diz que avanço russo perde força na Ucrânia

A Finlândia confirmou neste domingo (15) sua candidatura à Otan, um anúncio que representa um reequilíbrio de poderes na Europa após décadas de não alinhamento militar e quase três meses de conflito na Ucrânia, onde o Ocidente afirma que as tropas russas sofrem perdas consideráveis.

FOTOS, VIDEO

HELSINQUE:

Finlândia decide solicitar adesão à Otan e Suécia debate a questão

O governo da Finlândia anunciou neste domingo (15) a intenção de entrar para a Otan, enquanto na Suécia o partido governante celebra uma reunião decisiva sobre um possível pedido de adesão conjunto à Organização do Tratado do Atlântico Norte.

KIEV:

Ucranianos celebram vitória no festival de Eurovision

Os ucranianos se animaram neste domingo (15) depois que o seu país, invadido pela Rússia, venceu a final do festival Eurovision, o maior concurso de música ao vivo do mundo, e louvaram a onda de apoio vinda de todos os cantos da Europa.

VILKHIVKA:

Vilkhivka, localidade ucraniana libertada ao leste de Kharkiv

Na estrada que leva a Vilkhivka, ao leste de Kharkiv (Ucrânia), é possível observar os destroços de três tanques, dois russos e um ucraniano. O cenário reflete a violência dos combates que permitiram aos ucranianos impedir o avanço dos russos e reconquistar localidades ocupadas desde o início da invasão ordenada por Moscou.

=== EUA TIROS ===

NOVA YORK:

Ataque com "motivação racial" deixa 10 mortos em supermercado nos EUA

Um jovem branco de 18 anos fortemente armado matou a tiros 10 pessoas no sábado (14) em um supermercado na cidade de Buffalo, Nova York, em um ataque de suposta "motivação racial", descrito como "terrorismo doméstico" pelo presidente Joe Biden.

FOTOS, VIDEO

=== VATICANO PAPA ===

VATICANO:

Papa canoniza primeira santa do Uruguai

O papa Francisco canonizou neste domingo 10 novos santos, incluindo a primeira santa do Uruguai, a religiosa ítalo-uruguaia Francisca Rubatto, diante de milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- ORIENTE MÉDIO

BEIRUTE:

Líbano tem eleições parlamentares mas sem expectativa de grandes mudanças

Os libaneses comparecem às urnas neste domingo (15) para as primeiras eleições parlamentares desde a explosão de várias crises que deixaram o país à beira do colapso.

--- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte registra mais mortes e casos em primeiro surto de covid

A Coreia do Norte registrou neste domingo mais 15 mortes por "febre" e quase 300.000 novos casos, apesar dos confinamentos decretados após a detecção durante a semana do primeiro surto oficial de covid-19 desde o início da pandemia.

XANGAI:

Xangai anuncia reabertura por etapas do comércio

A cidade de Xangai anunciou neste domingo uma reabertura progressiva dos estabelecimentos comerciais a partir de segunda-feira (16), em um momento de crescente irritação entre os moradores da cidade chinesa após muitas semanas de confinamento.

TÓQUIO:

Descontentamento aumenta nos 50 anos do fim do mandato dos EUA em Okinawa

A ilha japonesa de Okinawa recorda neste domingo os 50 anos do fim do mandato dos Estados Unidos, em um momento de crescente descontentamento pela contínua presença das tropas de Washington e de medo com as tensões regionais.

--- EUROPA

GENEBRA:

Suíços aprovam 3 novas propostas em referendo, segundo pesquisa

Os eleitores da Suíça aprovaram neste domingo (15), em referendo, obrigar as plataformas de streaming a investir no audiovisual nacional, o financiamento da agência europeia de fronteiras Frontex, e a adoção do princípio do suposto consentimento na doação de órgãos.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 de Roma

