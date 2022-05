Partido governista na Suécia aprova candidatura à Otan

O Partido Social-Democrata, que governa a Suécia, deu sinal verde neste domingo (15) para a candidatura do país a ingressar na Otan, o que permitirá que o Executivo apresente um pedido de adesão junto com a Finlândia.

Durante reunião extraordinária, a direção decidiu que o partido vai "colaborar em uma candidatura da Suécia à Otan", informaram os social-democratas em um comunicado que anuncia uma mudança em sua posição histórica.

O partido explica que é contrário à instalação de bases permanentes da Otan e de armas nucleares no território sueco, o que não é exigido para integrar a aliança.

Uma consulta interna revelou as divisões no partido, com vozes críticas que denunciaram o que consideram uma decisão precipitada, apenas para seguir o calendário da Finlândia.

Mas a autorização da direção do partido continua sendo aguardada.

A primeira-ministra sueca e líder do partido, Magdalena Andersson, concederá uma entrevista coletiva nas próximas horas em Estocolmo.

Coa a mudança de postura do partido, a maioria a favor da entrada na Otan está garantida no Parlamento.

A direita já era favorável à adesão e o partido de extrema-direita Democratas da Suécia (SD) afirmou que também é favorável se a iniciativa acontecer em conjunto com a Finlândia.

O governo da Finlândia anunciou neste domingo sua candidatura "histórica" de adesão à Otan, que será apresentada ao Parlamento na segunda-feira.

A invasão da Ucrânia pela Rússia provocou um aumento considerável do apoio à Otan na opinião publica, tanto na Suécia como na Finlândia.

