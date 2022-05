Líbano tem eleições parlamentares mas sem expectativa de grandes mudanças

Os libaneses comparecem às urnas neste domingo (15) para as primeiras eleições parlamentares desde a explosão de várias crises que deixaram o país à beira do colapso.

Apesar da grave situação econômica, social e política, com o descontentamento manifestado na revolta popular de 2019, os analistas não esperam grandes mudanças no Parlamento, que provavelmente ficará nas mãos dos partidos que controlam o país há mais de três décadas.

Quase 3,9 milhões de libaneses estão registrados para votar e os resultados devem ser anunciados na segunda-feira.

A imprensa local informou que vários locais de votação registraram cortes de energia elétrica, apesar das promessas do ministério do Interior de que a rede não seria afetada.

O exército foi mobilizado para reforçar a segurança.

Uma nova geração de candidatos independentes e partidos criados recentemente esperam capitalizar o descontentamento com a corrupção expressado nas mobilizações sem precedentes que abalaram o país em 2019.

Nas eleições anteriores, de 2018, os independentes conquistaram apenas uma cadeira das 128 no Parlamento.

O atual Parlamento é dominado pelo movimento xiita Hezbollah, em aliança com o partido xiita Amal, do presidente da Câmara, Nabih Berri, e com a formação cristã Corrente Patriótica Livre (CPL), do presidente do país, Michel Aoun.

"Parece impossível que o Líbano vote por mais do mesmo e, no entanto, este é o cenário mais provável", afirmou Sam Heller, analista do centro de pesquisas Century Foundation.

Desde a última eleição o país foi sacudido por protestos, por uma grande explosão no porto de Beirute e por um agravamento da crise econômica.

A libra libanesa registrou desvalorização de 95%. As poupanças dos libaneses foram bloqueadas nos bancos, o salário mínimo é insuficiente para completar o tanque de gasolina e a energia elétrica está disponível apenas por algumas horas ao dia.

Mais de 80% da população é considerada pobre, segundo de acordo com os índices da ONU, e isto leva os mais desesperados a tentar fugir para a Europa em viagens perigosas.

Apesar do desencanto, alguns libaneses consideram esta votação um teste importante para as demandas decorrentes dos protestos de 2019.

Para Marianne Vodolian, a explosão cataclísmica de 2020 que desfigurou a capital Beirute e deixou mais de 200 mortos tornou o direito voto um dever sagrado.

"Somos contra um sistema que nos governou por 30 anos, nos roubou e nos explorou", disse a mulher de 32 anos, que é porta-voz das vítimas da explosão.

Alguns grupos que surgiram da revolta da população esperam conquistar um espaço no Parlamento, mas o objetivo pode ser dificultado pelo fato de que concorrem de maneira separada e sem uma frente unida.

No total, 718 candidatos, incluindo 157 mulheres, disputam as eleições, que para a comunidade internacional representam uma condição indispensável para o possível envio de ajuda financeira.

"O colapso econômico é o principal motor de uma mudança, pois os aspectos político, social e de segurança são essencialmente consequência da crise econômica", afirma Sam Heller.

