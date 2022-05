City empata com West Ham e deixa disputa pelo título inglês aberta

Depois de sair perdendo por 2 a 0, o Manchester City conseguiu um empate fora de casa com o West Ham em 2 a 2 neste domingo, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, e manteve as esperanças do Liverpool de conseguir o título.

Jarrod Bowen marcou no primeiro tempo os dois gols dos "Hammers", mas logo depois do intervalo Jack Grealish diminuiu para o City.

O gol de empate dos 'Citizens' saiu em cobrança de falta levantada na área que o lateral Vladimir Coufal desviou contra o próprio patrimônio.

O time de Manchester ainda teve a chance de sair com a vitória no finalzinho do jogo, quando o árbitro marcou pênalti em cima do brasileiro Gabriel Jesus com o auxílio do VAR. Na cobrança, Riyad Mahrez parou na defesa do goleiro Lukasz Fabianski.

Com o resultado, o City chega aos 90 pontos, quatro a mais que o Liverpool, que na próxima terça-feira recebe o Southampton e tem a chance de reduzir a diferença para um ponto, levando a definição do título da Premier League para a última rodada

Outra disputa que continua muito viva é a entre Tottenham e Arsenal pela quarta colocação na tabela, que classifica para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

Os 'Spurs' entraram provisoriamente no 'G4' ao derrotarem hoje o Burnley por 1 a 0, com gol de pênalti do artilheiro Harry Kane.

Depois de ter derrotado com facilidade os 'Gunners' no meio de semana, o Tottenham agora está a dois pontos do Chelsea, terceiro colocado e que tem um jogo a menos.

Amanhã, o Arsenal tem a obrigação de vencer o Newcastle para recuperar o quarto lugar antes da última rodada, na qual receberá o Everton, enquanto o Tottenham visitará o Norwich, já rebaixado.

A derrota para os 'Spurs' deixou o Burnley na zona de rebaixamento em 18ª, atrás do Leeds United, que hoje conseguiu um empate com o Brighton em 1 a 1 graças a um gol salvador nos acréscimos do holandês Pascal Struijk.

Em outro jogo do dia, o já rebaixado Watford se despediu de sua torcida com uma goleada por 5 a 1 sobre o Leicester.

Também neste domingo, Wolverhampton e Norwich empataram em 1 a 1, mesmo placar do confronto entre Aston Villa e Crystal Palace.

Jogos da 37ª rodada do Campeonato Inglês:

- Quinta-feira:

Manchester United - Chelsea 1 - 1

- Domingo:

Tottenham - Burnley 1 - 0

Wolverhampton - Norwich City 1 - 1

Aston Villa - Crystal Palace 1 - 1

Watford - Leicester 1 - 5

Leeds - Brighton 1 - 1

West Ham - Manchester City 2 - 2

Everton - Brentford

- Segunda-feira:

(16h00) Newcastle - Arsenal

- Terça-feira:

(15h45) Southampton - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 90 37 28 6 3 96 24 72

2. Liverpool 86 36 26 8 2 89 24 65

3. Chelsea 70 36 20 10 6 73 31 42

4. Tottenham 68 37 21 5 11 64 40 24

5. Arsenal 66 36 21 3 12 56 45 11

6. Manchester United 58 37 16 10 11 57 56 1

7. West Ham 56 37 16 8 13 59 48 11

8. Wolverhampton 51 37 15 6 16 37 40 -3

9. Leicester 48 36 13 9 14 57 57 0

10. Brighton 48 37 11 15 11 39 43 -4

11. Crystal Palace 45 36 10 15 11 47 43 4

12. Aston Villa 44 36 13 5 18 49 50 -1

13. Brentford 43 36 12 7 17 44 52 -8

14. Newcastle 43 36 11 10 15 40 61 -21

15. Southampton 40 36 9 13 14 41 61 -20

16. Everton 36 35 10 6 19 37 56 -19

17. Leeds 35 37 8 11 18 40 78 -38

18. Burnley 34 36 7 13 16 32 50 -18

19. Watford 23 37 6 5 26 33 75 -42

20. Norwich City 22 37 5 7 25 23 79 -56

