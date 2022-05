Bilheteria de 'Doutor Estranho' despenca, mas filme segue liderando nos EUA e Canadá

"Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", da Disney, teve uma queda acentuada neste fim de semana, mas continua no topo das bilheterias dos Estados Unidos e Candá, de acordo com números provisórios divulgados neste domingo (15) pelo observador da indústria Exhibitor Relations.

A sequência da franquia de super-heróis dos estúdios Marvel, novamente estrelada por Benedict Cumberbatch, arrecadou US$ 61 milhões após sua grande estreia na semana passada, com US$ 187 milhões, a maior arrecadação de fim de semana do ano.

Até agora, "Doutor Estranho" ganhou US$ 292 milhões no mercado interno e mais US$ 396 milhões no exterior, um total global de US$ 688 milhões.

Muito atrás, em segundo lugar no período de sexta-feira a domingo, ficou a animação da Universal "Os Caras Malvados". A comédia de ação da DreamWorks, com Sam Rockwell, Awkwafina e Anthony Ramos no elenco de dubladores, arrecadou US$ 6,9 milhões.

Em terceiro lugar pelo segundo fim de semana consecutivo está "Sonic 2: O Filme", a sequência de "Sonic" (2020) com as aventuras animadas do famoso ouriço azul dos videogames. O longa da Paramount totalizou US$ 4,6 milhões.

"Chamas da Vingança", um novo lançamento da Universal baseado no thriller de terror de Stephen King, arrecadou US$ 3,8 milhões, uma estreia decepcionante para um filme de um grande estúdio.

A produção é estrelada por Zac Efron ("High School Musical") e Sydney Lemmon ("Fear the Walking Dead") como pais tentando esconder sua filha Ryan Kiera Armstrong de uma obscura agência federal.

O filme recebeu uma péssima classificação no site Rotten Tomatoes, em contraste com o quinto lugar deste fim de semana, "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", ficção científica da A24 que foi muito bem recebida e arrecadou US$ 3,3 milhões em seu oitavo fim de semana nos cinemas.

No longa, Michelle Yeoh é a dona de uma lavanderia e recebe um chamado para salvar o mundo, precisando explorar outros universos e vidas.

Os próximos cinco filmes na lista dos mais vistos foram:

6. "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" (US$ 2,4 milhões)

7. "A Cidade Perdida" (US$ 1,7 milhão)

8. "O Homem do Norte" (US$ 1,7 milhão)

9. "Family Camp" (US$ 1,4 milhão)

10. "O Peso do Talento" (US$ 1,1 milhão)

