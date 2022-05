Acidente de ônibus deixa ao menos 11 mortos nos Andes peruanos

Pelo menos 11 pessoas morreram, entre elas duas crianças, e outras 34 ficaram feridas depois que um ônibus caiu em um abismo no sábado, em uma estrada rural remota no norte do Peru, informaram neste domingo (15) as autoridades.

"Registramos 34 feridos e 11 mortos após um acidente na região de Áncash", afirmou a Defesa Civil em comunicado.

O acidente aconteceu na tarde de sábado, quando um ônibus tombou e despencou por um abismo de 100 metros, na altura do vilarejo de Pauca, na província de Sihuas, na região andina de Áncash, segundo a Defesa Civil.

O veículo partiu de Tayabamba, na região de La Libertad, e seguia rumo à capital Lima.

Brigadas da polícia e moradores locais trabalharam até a manhã deste domingo para retirar os corpos presos na fuselagem do veículo. Os feridos foram levados para o hospital regional de Sihuas.

Os motivos do acidente ainda estão sendo investigados.

Os acidentes em rodovias peruanas são frequentes devido ao excesso de velocidade, ao mal estado das estradas, à falta de sinalização e à falta de controle das autoridades.

Em 20 de fevereiro, a queda de um ônibus em um abismo em Tayabamba deixou 20 mortos e cerca de 30 feridos.

