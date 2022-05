Salernitana empata com Empoli e decrea rebaixamento do Venezia no Campeonato Italiano

A Salernitana aumentou suas chances de se livrar da queda no Campeonato Italiano ao empatar neste sábado em 1 a 1 com o Empoli, resultado que decretou o rebaixamento do lanterna Venezia, que volta à segunda divisão um ano depois de seu acesso à elite.

O Venezia, que visita hoje a Roma nesta 37ª e penúltima rodada, está seis potos atrás da Salernitana, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e já não pode escapar por ter sido derrotado nos confrontos diretos no campeonato pelo time de Salerno.

Os venezianos até fizeram um bom primeiro turno, mas no final da temporada tiveram uma série de dez derrotas consecutivas, o que os levou para o fundo da tabela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Salerlitana, por outro lado, chegou hoje ao seu sétimo jogo sem perder (quatro vitórias e três empates).

-- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Empoli - Salernitana 1 - 1

Hellas Verona - Torino

Udinese - Spezia

(15h45) Roma - Unione Venezia

- Domingo:

(07h30) Bologna - Sassuolo

(10h00) Napoli - Genoa

(13h00) Milan - Atalanta

(15h45) Cagliari - Inter

- Segunda-feira:

(13h30) Sampdoria - Fiorentina

(15h45) Juventus - Lazio

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 80 36 24 8 4 64 31 33

2. Inter 78 36 23 9 4 78 31 47

3. Napoli 73 36 22 7 7 68 31 37

4. Juventus 69 36 20 9 7 55 33 22

5. Lazio 62 36 18 8 10 72 53 19

6. Roma 59 36 17 8 11 55 42 13

7. Fiorentina 59 36 18 5 13 56 47 9

8. Atalanta 59 36 16 11 9 65 45 20

9. Hellas Verona 52 36 14 10 12 62 55 7

10. Torino 47 36 12 11 13 45 38 7

11. Sassuolo 47 36 12 11 13 61 62 -1

12. Udinese 44 36 10 14 12 55 55 0

13. Bologna 43 36 11 10 15 42 52 -10

14. Empoli 38 37 9 11 17 49 70 -21

15. Sampdoria 33 36 9 6 21 42 59 -17

16. Spezia 33 36 9 6 21 38 66 -28

17. Salernitana 31 37 7 10 20 33 74 -41

18. Cagliari 29 36 6 11 19 33 65 -32

19. Genoa 28 36 4 16 16 27 56 -29

20. Unione Venezia 25 36 6 7 23 33 68 -35

bds/iga/dam/cb

Tags