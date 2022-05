Djokovic chega a 1.000 vitórias na carreira vai à final de Roma contra Tsitsipas

O sérvio Novak Djokovic chegou a sua milésima vitória na carreira ao derrotar neste sábado o norueguês Casper Ruud e garantiu vaga na final do Masters 1000 de Roma, na qual enfrentará o grego Stefanos Tsitsipas.

Ainda sem títulos este ano, depois de um início de temporada praticamente parado por não ter se vacinado contra a covid-19, Djokovic até teve trabalho contra um combativo Ruud, mas fechou o jogo sem sustos em 2 sets a 0 (6-4 e 6-3).

'Nole' se juntou ao seleto clube de jogadores com 1.000 vitórias no circuito da ATP, que inclui Jimmy Connors (recordista com 1.274), Roger Federer, Ivan Lendl e Rafael Nadal.

"Vamos por mais 1.000!", sorriu o sérvio, que recebeu um bolo para comemorar o feito depois da partida.

"Faz muito tempo que ganho um título no circuito, espero conseguir", acrescentou.

O adversário de Djokovic na final será o grego Stefanos Tsitsipas, número cinco do mundo, que hoje derrotou o alemão Alexander Zverev.

Em duelo equilibrado, Tsitsipas fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-3, em duas horas e meia de partida.

Durante a "batalha dos saques", como resumiu o grego em entrevista depois do jogo, o segredo era ser "capaz de acertar a devolução após o serviço e pressionar".

"Há muita história nestas quadras e você se sente muito orgulhoso de chegar até aqui", acrescentou Tsitsipas.

Zverev, por sua vez, alegou cansaço após chegar à final em Madri na semana passada: "Joguei partidas longas aqui. Não sou uma máquina, sou um ser humano".

