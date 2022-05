Dez mortos em tiroteio em massa em Buffalo, Nova York (imprensa)

Dez pessoas que estavam em um mercado na cidade de Buffalo, Nova York, foram mortas quando um atirador abriu fogo neste sábado (14), informou o jornal local The Buffalo News, citando a polícia.

"Dez pessoas foram mortas por um atirador vestido com colete à prova de balas e armado com um rifle de alta potência, enquanto outras três ficaram feridas - duas delas gravemente", disse o jornal, que cita um policial no local e outra fonte próxima às forças de segurança.

des/bgs/ic

