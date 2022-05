Dez mortos em tiroteio em massa em Buffalo, Nova York, diz imprensa

Dez pessoas que estavam em um mercado na cidade de Buffalo, Nova York, foram mortas quando um atirador abriu fogo neste sábado (14), informou o jornal local The Buffalo News, citando a polícia.

Pelo menos cinco corpos sem vida foram encontrados no estacionamento e outros dentro da loja. Uma fonte policial disse ao jornal que o atirador tinha uma câmera e estava usando um colete à prova de balas e um capacete militar.

"Dez pessoas foram mortas por um atirador vestido com colete à prova de balas e armado com um rifle de alta potência, enquanto outras três ficaram feridas - duas delas gravemente", disse o jornal, que cita um policial no local e outra fonte próxima às forças de segurança.

O Departamento de Polícia de Buffalo tuitou às 15h26 (16h26 no horário de Brasília) que os policiais estavam "no local do tiroteio em massa em Tops", nome do mercado, e que o atirador estava sob custódia. "Várias pessoas foram atingidas pelos disparos", acrescentou o tweet.

A polícia está investigando se o atirador estava transmitindo ao vivo o ataque, de acordo com o jornal, como foi afirmado nas redes sociais.

"É como entrar em um filme de terror, mas tudo é real. É como o Armageddon", declarou uma fonte policial ao jornal.

"Estou monitorando ativamente a situação do tiroteio em massa no mercado. Estamos com o povo de Buffalo", escreveu o senador americano Chuck Schumer no Twitter.

