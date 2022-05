Britney Spears e seu noivo anunciam perda do bebê que esperavam

A estrela pop Britney Spears disse por meio do Instagram neste sábado (14) que sua gravidez surpresa, que ela anunciou no mês passado, terminou em um aborto espontâneo.

"É com nossa mais profunda tristeza que temos que anunciar que perdemos nosso milagroso bebê no início da gravidez", escreveu a cantora de 40 anos em um post conjunto com seu noivo Sam Asghari.

Spears havia anunciado a gravidez em um post no Instagram em 11 de abril, dizendo: "Então, eu fiz um teste de gravidez... e uhhhhh bem... terei um bebê".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A notícia veio cinco meses depois que um juiz de Los Angeles dissolveu uma tutela há muito supervisionada pelo pai de Spears, sob a qual a artista, segundo ela, foi impedida de remover seu DIU, apesar do desejo de ter mais filhos.

Em sua publicação deste sábado, Spears e Asghari acrescentaram que continuarão tentando expandir a família. "Pedimos gentilmente privacidade durante este momento difícil", disseram.

Spears já é mãe de dois filhos adolescentes, Sean e Jayden, com seu ex-marido Kevin Federline.

Asghari e Spears se conheceram em 2016, quando co-estrelaram um videoclipe para seu single "Slumber Party". Ela anunciou o noivado com seu parceiro de 28 anos no final de 2021.

des/mdl/ic

Tags