Zverev vence Garín e vai enfrentar Tsitsipas na semifinal do Masters 1000 de Roma

O alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, conseguiu avançar para as semifinais do torneio de Roma nesta sexta-feira ao derrotar o chileno Cristian Garín (45º) por 7-5 e 6-2 e enfrentará o grego Stefanos Tsitsipas, que derrotou o italiano Jannik Sinner com parciais de 7-6 (7/5) e 6-2.

Após dez games disputados, Zverev superou Garin e abriu 6-5 fechando o primeiro set com seu saque. No segundo set, o alemão quebrou o serviço do chileno no primeiro game e encaminhou uma nova vitória.

Zverev, finalista em Madri no último domingo, vai enfrentar nas semifinais o grego Stefanos Tsitsipas (5º), que sofreu para vencer o primeiro set no 'tie break' contra Sinner (13º), que após o esforço, pediu uma pausa médica.

Na segunda parcial, com menos dificuldades, o grego conseguiu fechar a classificação para a semifinal com seu segundo match point, após uma interrupção de cerca de dez minutos devido a uma emergência médica nas arquibancadas.

Esta será a terceira vez que Zverev e Tsitsipas se enfrentarão em uma semifinal nesta temporada: o grego saiu vitorioso em abril no torneio de Monte Carlo em dois sets (6-4 e 6-2), que ele conquistaria mais tarde.

Há uma semana, em Madri, foi o alemão quem conseguiu a vitória em três sets (6-3, 3-6 e 6-2), embora tenha perdido a final para o espanhol Carlos Alcaraz.

No feminino, a número 1 do mundo e atual campeã do torneio de Roma, a polonesa Iga Swiatek, segue imparável, e venceu a canadense Bianca Andreescu (90ª) por 7-6 (7-2) e 6-0.

Swiatek, que não participou do torneio de Madri para poupar o braço direito dolorido, está há 26 jogos sem perder e a um jogo de sua quinta final em cinco torneios disputados nesta temporada.

Para conseguir esse objetivo, ela precisa vencer nas semifinais a bielorrussa Alyna Sabalenka (8ª), que conseguiu vencer a americana Amanda Anisimova (32ª) nas quartas de final por 4-6, 6-3 e 6-2.

Swiatek e Sabalenka já se enfrentaram na final do torneio de Stuttgart no final de abril, com a polonesa vencendo em dois sets por 6-2 e 6-2.

-- Resultados da 6ª rodada do Masters 1000 de Roma:

. Simples masculino (quartas de final):

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.4) x Jannik Sinner (ITA/N.10) 7-6 (7/5), 6-2

Alexander Zverev (ALE/N.2) x Cristian Garín (CHI) 7-5, 6-2

. Simples feminino (quartas de final):

Iga Swiatek (POL/N.1) x Bianca Andreescu (CAN) 7-6 (7/2), 6-0

Aryna Sabalenka (BLR/N.3) x Amanda Anisimova (EUA) 4-6, 6-3, 6-2

