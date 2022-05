Ucrânia pede ao G7 que confisque bens russos para reconstrução

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, disse nesta sexta-feira (13) que pediu aos países-membros do G7 que confisquem bens russos que servirão na reconstrução de seu país, durante uma reunião de seus homólogos na Alemanha.

"Hoje pedi aos Estados do G7 que adotem leis e estabeleçam todos os procedimentos necessários para confiscar bens russos e entregá-los para a Ucrânia para reconstrução", declarou o ministro, convidado para participar de uma reunião dos chefes da diplomacia das sete potências mais ricas do planeta. em Wangels, no norte da Alemanha.

