Palestino ferido por tiro em confrontos com exército israelense em Jenin

Um palestino foi ferido nesta sexta-feira (13) em novos confrontos entre o exército israelense e habitantes de Jenin, ao norte da Cisjordânia ocupada, onde na quarta-feira a jornalista Shireen Abu Akleh morreu ao ser atingida por um tiro, informou a agência oficial palestina Wafa.

Um jovem palestino foi ferido por um tiro no campo de refugiados de Jenin e levado para um hospital, indicou a Wafa.

Confrontos violentos, com troca de tiros, envolveram soldados israelenses e manifestantes palestinos, segundo um correspondente da AFP.

"As forças israelenses atacaram uma casa na manhã de sexta-feira e feriram um jovem palestino nos arredores do campo de refugiados de Jenin", afirmou a Wafa.

De acordo com um fotógrafo da AFP, as forças israelenses lançaram granadas contra a casa de um suspeito no campo de refugiados de Jenin.

"Isto gerou confrontos violentos. Soldados israelenses abriram fogo contra jovens que tentavam impedir sua passagem e um deles foi ferido no abdome", afirmou a Wafa.

O exército israelense não comentou a informação até o momento.

Os confrontos aconteceram dois dias depois da morte da famosa jornalista palestina-americana Shireen Abu Akleh, atingida por um tiro na cabeça durante uma operação militar israelense na Cisjordânia ocupada.

A repórter morreu no campo de refugiados de Jenin, reduto das facções armadas palestinas no norte da Cisjordânia, onde vivem os autores dos recentes atentados em Israel.

