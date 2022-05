Milan pode se aproximar do 'Scudetto' em jogo contra Atalanta

O Milan entra na penúltima rodada do campeonato italiano como líder da tabela e com a possibilidade de quase garantir seu 19º 'Scudetto' se conseguir um bom resultado no domingo no estádio San Siro contra a Atalanta.

Os 'rossoneri' sofreram uma goleada de 5 a 0 para esse mesmo adversário em 2019, um golpe que acabou servindo para acordar o clube lombardo. Desde então, a situação mudou e o Milan voltou a ser uma equipe competitiva.

Os jogadores de Stefano Pioli mantêm a vantagem de dois pontos e a diferença particular conquistada contra a Inter de Milão (2ª, 78 pontos), e precisam de quatro pontos nos últimos dois jogos para garantir o título.

Mas eles já podem se sagrar campeões da Itália se no domingo vencerem a Atalanta (8º) e a Inter, pouco depois, não vencer o Cagliari (18º) fora de casa, ou se os 'rossoneri' empatarem, e seus vizinhos perderem.

Caso contrário, será preciso esperar a última rodada, no dia 22 de maio, para saber qual será o desfecho desta temporada italiana cheia de suspense, com a visita do Milan ao Sassuolo (11º) e do duelo Inter-Sampdoria no Giuseppe Meazza.

Na parte mais baixa da classificação, a jornada poderá ratificar a volta à Série B do Unione Venezia, lanterna que visita a Roma (6ª) no sábado e confirmar a permanência do Empoli (14º) horas antes.

Será uma rodada de despedidas, em primeiro lugar para o capitão da Juventus Giorgio Chiellini, em seu último jogo em Turim na segunda-feira contra a Lazio (5º), e também para Lorenzo Insigne, capitão do Napoli (3º) que jogará no domingo sua última partida no estádio Diego Maradona contra o Genoa (19º).

-- Programação da 37ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília):

- Sábado:

(10h00) Empoli - Salernitana

(13h00) Hellas Verona - Torino

Udinese - Spezia

(15h45) Roma - Unione Venezia

- Domingo:

(07h30) Bologna - Sassuolo

(10h00) Napoli - Genoa

(13h00) Milan - Atalanta

(15h45) Cagliari - Inter

- Segunda-feira:

(13h30) Sampdoria - Fiorentina

(15h45) Juventus - Lazio

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 80 36 24 8 4 64 31 33

2. Inter 78 36 23 9 4 78 31 47

3. Napoli 73 36 22 7 7 68 31 37

4. Juventus 69 36 20 9 7 55 33 22

5. Lazio 62 36 18 8 10 72 53 19

6. Roma 59 36 17 8 11 55 42 13

7. Fiorentina 59 36 18 5 13 56 47 9

8. Atalanta 59 36 16 11 9 65 45 20

9. Hellas Verona 52 36 14 10 12 62 55 7

10. Torino 47 36 12 11 13 45 38 7

11. Sassuolo 47 36 12 11 13 61 62 -1

12. Udinese 44 36 10 14 12 55 55 0

13. Bologna 43 36 11 10 15 42 52 -10

14. Empoli 37 36 9 10 17 48 69 -21

15. Sampdoria 33 36 9 6 21 42 59 -17

16. Spezia 33 36 9 6 21 38 66 -28

17. Salernitana 30 36 7 9 20 32 73 -41

18. Cagliari 29 36 6 11 19 33 65 -32

19. Genoa 28 36 4 16 16 27 56 -29

20. Unione Venezia 25 36 6 7 23 33 68 -35

