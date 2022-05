Manchester City inaugura estátua dedicada ao argentino Sergio Agüero

O Manchester City inaugurou nesta sexta-feira uma estátua dedicada ao seu ex-atacante argentino Sergio Agüero, por ocasião do décimo aniversário do gol marcado por 'El Kun' que deu ao clube sua primeira Premier League (no formato atual).

"O Manchester City FC tem o prazer de revelar uma estátua permanente da lenda do clube Sergio Aguero no Estádio Etihad no 10º aniversário do primeiro título da Premier League do clube e o icônico momento '93:20'", disse a entidade nesta sexta-feira.

A estátua, instalada na entrada do Etihad Stadium e elaborada pelo escultor Andy Scott, é composta por milhares de peças soldadas de aço galvanizado e representa o atacante argentino com o torso nu e a camisa na mão comemorando esse gol histórico.

Além disso, apresenta um sistema de iluminação durante a noite com a cor azul clara do clube.

Durante seus anos no clube de Manchester, para o qual se transferiu vindo do Atlético de Madrid, Agüero conquistou cinco títulos da Premier League, uma FA Cup e seis Copas da Liga.

"A contribuição de Sergio Aguero para o Manchester City em uma era decisiva para o clube não pode ser exagerada. Ele é sem dúvida um dos melhores jogadores", disse o presidente do clube, Khaldoon Al Mubarak.

"A verdade é que para mim é algo muito bonito, me ver há 10 anos é muito emocionante", disse Agüero, de 33 anos, atualmente aposentado do futebol após um problema cardíaco sofrido em um jogo do Barcelona, clube para o qual se transferiu em 2021 após concluir seu ciclo na Inglaterra.

"Nesses 10 anos consegui ganhar muitos troféus e pude ajudar o clube a se tornar um dos mais importantes do mundo", acrescentou 'Kun' no site do City.

O técnico do City, Pep Guardiola, também falou sobre o ex-jogador da 'Albiceleste': "Mais do que merecido, é uma grande honra para Sergio, sua família e seus amigos. Ele é um ícone para este clube, pelo gol que marcou no minuto 93, mas não só por isso, por toda a sua carreira".

Nos acréscimos da última partida da temporada 2011-2012 da Premier League, contra o Queens Park Rangers, Agüero marcou o gol da vitória por 3 a 2 e que deu ao City o título à frente do rival e vizinho Manchester United.

Esta sexta-feira marcou exatamente dez anos desse gol emblemático.

