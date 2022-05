Lewandowski recusa proposta de renovação com o Bayern de Munique

Robert Lewandowski, cujo contrato termina em junho de 2023, recusou uma renovação, abrindo caminho para uma saída do Bayern de Munique neste verão europeu, informou a mídia alemã nesta sexta-feira.

"A máquina de marcar gols, Robert Lewandowski, deixará o clube no verão de 2023, o mais tardar", diz o diário Sport Bild: "Nas últimas semanas, o melhor jogador Fifa 2021 anunciou aos seus chefes no Bayern que não renovaria seu contrato, que ainda é válido por um ano".

O site Sport1, citando fontes próprias, confirmou essa informação.

Até agora, os dirigentes do Bayern mantiveram a posição de que se negavam a abrir mão de seu astro de 33 anos (343 gols com a camisa do time bávaro desde 2014) mas, como indica a mídia alemã, não vendê-lo neste mercado significaria deixá-lo partir sem indenização um ano depois.

Segundo a imprensa europeia, Lewandowski esteve recentemente em contato com o Barcelona. No entanto, o técnico do time catalão Xavi Hernández, por sua vez, considera que a transferência seria "complicada" devido à situação financeira do clube catalão.

