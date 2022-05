Incêndio deixa 27 mortos em Nova Délhi, segundo serviços de emergência

Um incêndio em um edifício da capital indiana, Nova Délhi, deixou 27 mortos, informaram os serviços de emergência do país nesta sexta-feira (13) .

"O fogo foi apagado. O número total de mortos é 27. A operação de resgate está em curso", disse à AFP um funcionário do corpo de bombeiros.

Sunil Choudhary, vice-chefe dos bombeiros de Délhi, informou um total de 26 mortos, um balanço ligeiramente inferior.

"Mais de 25 pessoas estão feridas, entre elas as que pularam do edifício", disse Choudhary à AFP.

O terceiro andar do prédio, onde mais pessoas poderiam ser encontradas, ainda não foi revistado, informou a televisão CNN-News18, citando Atul Garg, do corpo de bombeiros de Nova Délhi.

Mais de 40 pessoas sofreram queimaduras e foram hospitalizadas, segundo relatos da imprensa. Entre 60 e 70 pessoas foram resgatadas do prédio, de acordo com a mídia local, com informações da polícia.

O grande incêndio começou em um prédio comercial de quatro andares na zona oeste de Délhi no final da tarde.

Segundo o jornal Times of India, o proprietário do prédio foi detido.

Os incêndios são comuns na Índia devido a más práticas de construção e falta de conformidade com os regulamentos de segurança.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ofereceu suas condolências às famílias das vítimas no Twitter.

"Extremamente triste pela perda de vidas devido à um trágico incêndio em Délhi. Meus pensamentos estão com as famílias em luto. Desejo uma rápida recuperação aos feridos", escreveu.

