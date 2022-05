Homem vende cofre por R$ 500 e comprador encontra nele R$ 126 mil

Depois de ter tomado conhecimento do montante, antigo dono pediu objeto de volta, mas ouviu "não" como resposta; dinheiro dentro do cofre valia mais de 250 vezes o valor pago

Sem ter a combinação correta para abrir um cofre que possuía, o norte-americano James Labrecque morador da Califórnia, resolveu vender o objeto no eBay. O valor obtido na venda foi de US$ 97 (equivalente a R$ 500), mas, quando o comprador conseguiu ter acesso ao conteúdo que estava protegido, se deparou com uma quantia 257 vezes maior da que gastou na negociação.

Estavam guardados dentro do cofre que Labrecque vendeu cerca de US$ 24 mil (R$ 126 mil), montante no qual o homem não tinha ideia de que estava presente no objeto. Depois de ter tomado conhecimento do fato, ele até tentou desfazer a venda, mas ouviu "não" como resposta.

O comprador também não sabia a combinação correta para abrir o cofre, entretanto, depois de ter adquirido o produto de Labrecque, o morador do Tennessee resolveu levar sua aquisição para um soldador. Quando o cofre foi finalmente aberto, ele ficou surpreso com grande negócio que havia feito.

James admitiu, em entrevista a uma emissora de televisão local, que se arrependeu por não ter insistido ao tentar abrir o cofre. Ele explicou que acreditava não ter nada dentro dele, pois já havia balançado o objeto. "Não senti nada dentro dele, então pensei: bem, talvez seja apenas um cofre trancado. Então eu coloquei (para vender) no eBay", revelou à WMC-TV.

O homem até tentou sensibilizar o sortudo, alegando que ele merecia uma parte da quantia encontrada em forma de compensação, entretanto o comprador alegou que ele era o detendor da descoberta e, por conta disso, não via motivos para dividir ou dar parte do "prêmio" a James. "O que você faz é o que você recebe, sem devoluções e sem dinheiro de volta", ponderou o comprador.

"Eu disse ao meu amigo: Eu ganhei o prêmio de mais estúpido do mundo outro dia, você sabe? Eu dei um cofre com US$ 24 mil nele", brincou. Depois do ocorrido, James foi bem avaliado no site de vendas pelo comprador.

