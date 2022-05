G7 expressa união para apoiar a Ucrânia "até a vitória"

O Reino Unido pediu nesta sexta-feira (13) o envio de mais armas para a Ucrânia e a adoção de novas sanções contra a Rússia, ao mesmo tempo que a França garantiu a Kiev o apoio do G7 "até a vitória", em uma reunião de chefes da diplomacia do grupo dos países mais ricos do planeta na Alemanha.

"É muito importante neste momento manter a pressão sobre (o presidente russo) Vladimir Putin, fornecendo mais armas à Ucrânia e aumentando as sanções contra o Kremlin", afirmou a ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, durante a reunião do G7 em Wangels, norte da Alemanha.

"A unidade do G7 foi vital durante esta crise para proteger a liberdade e a democracia. Continuaremos juntos para isto", acrescentou.

O ministro francês Jean-Yves Le Drian garantiu a Kiev o apoio dos países do G7 "até a vitória".

"Vamos continuar apoiando de maneira permanente o combate da Ucrânia por sua soberania, até a vitória", declarou Le Drian.

Os chefes da diplomacia do G7 (Alemanha, França, Itália, Canadá, Estados Unidos, Japão e Reino Unido), reunidos até sábado, convidaram os colegas da Ucrânia e da Moldávia para participar nas discussões e saber como podem apoiar Kiev de modo mais efetivo na resistência à invasão russa.

