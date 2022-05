Dois jornalistas do canal russo RT ficam feridos no leste da Ucrânia

Dois jornalistas do canal de notícias russo 'RT' ficaram feridos após disparos feitos pelas forças ucranianas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, informou a emissora de televisão em um comunicado.

"A equipe do jornalista de guerra da RT Valentin Gorshenin foi atacada com mísseis ucranianos perto de Dokuchaevsk", na República Popular de Donetsk (DNR), disse a RT em comunicado publicado no Telegram.

Gorshenin não foi atingido, "seus cinegrafistas Vladimir Batalin e Viktor Miroshnikov foram feridos por estilhaços nas pernas e nas costas e foram encaminhados para o hospital", informou.

Financiada pelo Estado russo, a RT teve sua transmissão proibida no inicio de março na União Europeia, acusada de ser um instrumento de "desinformação" de Moscou em sua ofensiva na Ucrânia lançada em 24 de fevereiro.

A emissora nega estas acusações.

Inaugurada em 2005 sob o nome de "Russia Today", a RT desenvolveu emissoras e sites da internet em vários idiomas, entre eles inglês, francês, espanhol, alemão e árabe.

