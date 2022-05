Djokovic vence Auger-Aliassime e vai às semifinais do Masters 1000 de Roma

Novak Djokovic, grande favorito no Masters 1000 em Roma após a eliminação na quinta-feira do atual campeão Rafael Nadal, se classificou nesta sexta-feira para as semifinais ao vencer um duelo de altíssimo nível contra o canadense Félix Auger-Aliassime (9º do mundo) com parciais de 7-5 e 7-6 (7/1).

Essa vitória suada garante ao sérvio a manutenção do primeiro lugar na hierarquia mundial na segunda-feira, que poderia passar para as mãos do russo Daniil Medvedev em caso de derrota antes das semifinais.

O sérvio, pentacampeão no saibro da 'Cidade Eterna', enfrentará o norueguês Casper Ruud (10º) nas semifinais, assim como em seu último título no Foro Italico, em 2020.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seu primeiro duelo com 'Nole', um excelente Auger-Aliassime fez todo o possível para vencer o sérvio, contando sobretudo com seu saque arrasador e uma grande variedades de golpes.

O canadense de 21 anos, vencedor de seu primeiro torneio ATP em fevereiro (em Roterdã), forçou o sérvio a um tie-break no segundo set.

Mas 'Nole' teve sangue-frio e acabou vencendo a partida em 2 horas e 10 minutos, naquela que foi sua 999ª vitória no circuito. Em caso de outra vitória no sábado, ele entrará no seleto grupo de jogadores com 1.000 ou mais vitórias (junto com Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl e Rafael Nadal).

Mais cedo o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, conseguiu avançar para as semifinais do torneio de Roma nesta sexta-feira ao derrotar o chileno Cristian Garín (45º) por 7-5 e 6-2 e enfrentará o grego Stefanos Tsitsipas, que derrotou o italiano Jannik Sinner com parciais de 7-6 (7/5) e 6-2.

Após dez games disputados, Zverev superou Garin e abriu 6-5 fechando o primeiro set com seu saque. No segundo set, o alemão quebrou o serviço do chileno no primeiro game e encaminhou uma nova vitória.

Zverev, finalista em Madri no último domingo, vai enfrentar nas semifinais o grego Stefanos Tsitsipas (5º), que sofreu para vencer o primeiro set no 'tie break' contra Sinner (13º), que após o esforço, pediu uma pausa médica.

Na segunda parcial, com menos dificuldades, o grego conseguiu fechar a classificação para a semifinal com seu segundo match point, após uma interrupção de cerca de dez minutos devido a uma emergência médica nas arquibancadas.

Esta será a terceira vez que Zverev e Tsitsipas se enfrentarão em uma semifinal nesta temporada: o grego saiu vitorioso em abril no torneio de Monte Carlo em dois sets (6-4 e 6-2), que ele conquistaria mais tarde.

Há uma semana, em Madri, foi o alemão quem conseguiu a vitória em três sets (6-3, 3-6 e 6-2), embora tenha perdido a final para o espanhol Carlos Alcaraz.

No feminino, a número 1 do mundo e atual campeã do torneio de Roma, a polonesa Iga Swiatek, segue imparável, e venceu a canadense Bianca Andreescu (90ª) por 7-6 (7-2) e 6-0.

Swiatek, que não participou do torneio de Madri para poupar o braço direito dolorido, está há 26 jogos sem perder e a um jogo de sua quinta final em cinco torneios disputados nesta temporada.

Para conseguir esse objetivo, ela precisa vencer nas semifinais a bielorrussa Alyna Sabalenka (8ª), que conseguiu vencer a americana Amanda Anisimova (32ª) nas quartas de final por 4-6, 6-3 e 6-2.

Swiatek e Sabalenka já se enfrentaram na final do torneio de Stuttgart no final de abril, com a polonesa vencendo em dois sets por 6-2 e 6-2.

A outra semifinal será disputada entre a tunisiana Ons Jabeur e a russa Darya Kasatkina.

-- Resultados desta sexta-feira do Masters 1000 de Roma:

. Simples masculino (quartas de final):

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.4) x Jannik Sinner (ITA/N.10) 7-6 (7/5), 6-2

Alexander Zverev (ALE/N.2) x Cristian Garín (CHI) 7-5, 6-2

Novak Djokovic (SRB/N.1) x Felix Auger-Aliassime (CAN/N.8) 7-5, 7-6 (7/1)

Casper Ruud (NOR/N.5) x Denis Shapovalov (CAN/N.13) 7-6 (9/7), 7-5

. Simples feminino (quartas de final):

Iga Swiatek (POL/N.1) x Bianca Andreescu (CAN) 7-6 (7/2), 6-0

Aryna Sabalenka (BLR/N.3) x Amanda Anisimova (EUA) 4-6, 6-3, 6-2

Ons Jabeur (TUN/N.9) x Maria Sakkari (GRE/N.4) 1-6, 7-5, 6-1

Darya Kasatkina (RUS) x Jil Teichmann (SUI) 6-4, 3-2 e abandono

./bds/dam/iga/aam

Tags