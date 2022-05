Comunicado do Business Wire :Tecnotree

A Tecnotree, fornecedora global de soluções de transformação digital com sede na Finlândia para Provedores de Serviços de Comunicação (CSPs) e Provedores de Serviços Digitais (DSPs), anunciou o lançamento de seu pacote de transformação digital para empresas e negócios de consumo com a MTN Ghana, um dos principais provedores de serviços de telecomunicações em Gana com mais de 25,3 milhões de assinantes. Essa transformação para B2B e B2C capacita a operadora com recursos de resposta rápida, permitindo que ela atenda à demanda do mercado corporativo e ofereça melhores experiências ao cliente a um custo reduzido.

O pacote de produtos "Digital Transformation Suite 5" da Tecnotree é totalmente compatível com o TM Forum e implementa uma arquitetura baseada em microsserviços com funcionalidades integradas para aprovação e substituição de preços, integração e monitoramento de pedidos de fluxo de caixa por meio da visualização Customer 360, permitindo recursos de autoatendimento para que consumidores e empresas administrem suas contas, monitorem a integração, gerem tíquetes e solicitem serviços. Além disso, os processos de Captura e cumprimento de pedidos por catálogo fornecem a agilidade e flexibilidade necessárias para a empresa negociar comerciais e serviços com menor tempo de lançamento no mercado para os clientes da MTN Ghana. O Digital Transformation Suite 5 da Tecnotree também ativa o faturamento baseado em marcos para o reconhecimento oportuno de receitas com ofertas combinadas de várias experiências para empresas, permitindo que elas tomem decisões mais informadas com o suporte do Painel de operações de negócios digitais da Tecnotree.

Bernard Acquah, diretor de Informações da MTN Ghana, disse: "Estamos muito satisfeitos com esta parceria em nossa jornada de transformação digital. A MTN Ghana se esforça muito para fornecer experiências positivas e contínuas aos clientes, possibilitadas pela prestação de serviços mais rápida em consonância com o aumento da demanda digital e a adoção no mercado de telecomunicações de Gana por meio da implementação do Digital Transformation Suite 5. A Tecnotree nos fornecerá as ferramentas necessárias para ter sucesso em nossa jornada em direção à nova era dos serviços digitais".

"É uma honra anunciar este lançamento e um orgulho desempenhar um papel crucial na mudança da MTN Ghana rumo à digitalização e serviços avançados. A Tecnotree, com a ajuda de seus melhores produtos e tecnologia, transformou com sucesso seus serviços de suporte de negócios, permitindo um melhor atendimento ao cliente e crescimento da receita. Nossas soluções inovadoras ajudarão a MTN Ghana a atender às necessidades dos consumidores em rápida mudança com o rápido desenvolvimento de novas ofertas de serviços para atender às demandas de 5G e IoT", comentou Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation.

A Tecnotree é a única provedora de soluções de gerenciamento de negócios digitais full-stack para provedores de serviços digitais, com mais de 40 anos de profundo conhecimento de domínio, entrega comprovada e capacidade de transformação no mundo todo. Nossos produtos e soluções ágeis baseados em tecnologia de código aberto abrangem toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outros provedores de serviços digitais. Os produtos e plataformas da Tecnotree atendem a mais de 800 milhões de assinantes ao redor do mundo. A Tecnotree está listada na Nasdaq Helsinki (TEM1V). Para mais informações, acesse www.tecnotree.com.

