Comunicado do Business Wire :NetApp

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa de software global, baseada em nuvem e centrada em dados, anunciou hoje os resultados do Relatório anual de infraestrutura em nuvem com base em uma pesquisa com tomadores de decisão de TI e negócios de nuvem pública. O relatório Spot da NetApp, uma continuação da pesquisa anual realizada previamente pela CloudCheckr após sua aquisição pela NetApp, destaca o estado atual do gerenciamento de nuvem e como as organizações estão trabalhando para otimizar seus ambientes.

Uma tendência importante que surgiu no relatório destacou que, embora as empresas continuem acelerando a adoção da nuvem, muitas não acreditam que estejam otimizando sua infraestrutura de maneira eficaz. As empresas estão lidando com isso por meio do desenvolvimento de programas internos, como Centros de Excelência em Nuvem (CCoEs) e FinOps, compromissos de compra de nuvem, ferramentas e ajuda externa (por exemplo, provedores de serviços gerenciados). Embora vários entrevistados tenham indicado que ainda estão amadurecendo nessas áreas, aqueles que implantaram e dimensionaram programas com sucesso relatam agilidade, eficiência e governança aprimoradas em sua jornada na nuvem.

"Os resultados destacam que, embora as empresas tenham adotado rapidamente a nuvem, a TI continua procurando maneiras de aumentar o valor e o ROI de seus investimentos em nuvem", disse Anthony Lye, vice-presidente executivo e gerente geral de serviços de nuvem pública da NetApp. "As organizações também deixam claro que o custo, a segurança, a automação e a otimização de recursos de nuvem continuarão sendo as principais preocupações. As empresas centradas na nuvem com maior probabilidade de sucesso implementarão as estratégias certas, soluções tecnológicas e relacionamentos com parceiros para ajudar a gerenciar custos e reduzir a complexidade."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Principais descobertas do Relatório de Infraestrutura de Nuvem Spot da NetApp 2022:

o gerenciamento de nuvem e de custos ainda é um trabalho em andamento

-- A confiança na visibilidade dos custos da nuvem pública caiu no ano passado: 21% estavam "muito" confiantes em 2022, uma redução em relação aos 31% em 2021.

-- Sessenta e dois por cento dos entrevistados se concentrarão no gerenciamento de custos em 2022.

-- Noventa e seis por cento dizem que o FinOps é importante para o sucesso na nuvem, mas apenas 10% têm uma prática de FinOps madura.

Como o investimento em infraestrutura de nuvem pública está se intensificando e o número de usuários de nuvem amadurecendo cada vez mais, deve-se considerar com cuidado o valor comercial obtido com esses recursos. O foco contínuo na melhoria do gerenciamento de custos este ano - e o papel do FinOps para ajudar a fazer isso - é ainda mais essencial em empresas maiores.

O gerenciamento das operações de nuvem em 2022 crescerá em escopo

-- As metas de transformação para 2022 incluem aumentar o uso da tecnologia de nuvem (63%), migrar mais serviços para a nuvem (52%) e otimizar os custos da nuvem (50%).

-- Noventa por cento relatam que têm ou planejam ter um Centro de Excelência em Nuvem (CCoE).

-- Sessenta e um por cento daqueles que atualmente possuem um CCoE dizem que suas responsabilidades aumentarão em 2022.

As empresas devem continuar a tomar medidas para otimizar seu investimento na nuvem, mesmo depois de migrar para a nuvem. Aquelas com uma prática de CCoE mais madura dizem que perceberam um benefício e um valor maiores em comparação com aquelas com CCoEs menos estabelecidos.

Os MSPs desempenham um papel fundamental nas operações EM nuvem

-- Setenta e um por cento usam um MSP para suas operações em nuvem.

-- Cem por cento das empresas que trabalham com um MSP para operações em nuvem dizem que se beneficiaram desse relacionamento.

-- Oitenta e três por cento das empresas que trabalham com um MSP para operações na nuvem confiam neles para sua prática de FinOps.

Quando os MSPs assumem um papel de liderança mais significativo na operação dos ambientes de nuvem de seus clientes, as organizações de TI afirmam que percebem um valor maior. Isso reflete o impacto dos investimentos dos MSPs no desenvolvimento de seus serviços operacionais em nuvem, como otimização de custos, segurança, conformidade e gerenciamento de ativos.

Metodologia

Em fevereiro de 2022, uma pesquisa online foi enviada a fontes independentes de TI e partes interessadas de negócios responsáveis por infraestruturas de nuvem pública, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud. Um total de 305 respondentes completaram a pesquisa. Os participantes representavam uma ampla gama de funções, tamanhos de empresas, setores e níveis de trabalho. Certas perguntas foram as mesmas de estudos semelhantes de 2017, 2019 e 2021 para investigar as tendências em mudança.

Recursos adicionais

-- Relatório de infraestrutura de nuvem

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados que capacita organizações para liderarem com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa oferece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem aos clientes executarem seus aplicativos com o desempenho ideal, seja no data center ou na nuvem, e estejam eles desenvolvendo diretamente na nuvem, migrando para a nuvem ou criando experiências semelhantes à nuvem em suas próprias instalações. Com soluções que atuam nos mais diferentes ambientes, a NetApp ajuda organizações a desenvolverem seu próprio tecido de dados e oferecerem com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas, quando e onde for. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas mencionadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Os demais nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220512005244/pt/

Contato

Assessoria de imprensa: Kenya Hayes NetApp [email protected]

Contato com investidores: Lance Berger NetApp [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags