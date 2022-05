Busto de 2 mil anos encontrado em brechó nos EUA será devolvido à Alemanha

Peça foi levada aos EUA sem autorização após a Segunda Guerra Mundial. Sem saber da história, mulher adquiriu o item em 2018, por menos de 35 dólares.Em 2018, ao comprar um busto de mármore por menos de 35 dólares em um brechó em Austin, no estado americano do Texas, uma mulher não imaginava que estava adquirindo, na verdade, um item histórico. O quão valiosa era a peça de cerca de 25 quilos só foi revelado recentemente, quando a mulher entrou em contato com várias casas de leilão para avaliar o preço do objeto, na intenção de revendê-lo. A famosa casa de leilões Sotheby's respondeu com informações surpreendentes: o busto remonta à era romana e tem cerca de 2.000 anos. Um funcionário encontrou fotos em um banco de dados digital, mostrando que a obra pertencia ao Pompejanum, na cidade de Aschaffenburg, na Baviera, na década de 1930. Do ponto de vista legal, o busto ainda é de propriedade da Alemanha e, em breve, será devolvido ao país. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi armazenado com outros artefatos após o Pompejanum, onde o busto estava exposto, ser fortemente danificado por bombardeios. Supõe-se que soldados americanos estacionados na Alemanha, mais tarde, levaram o busto para os Estados Unidos, onde, anos depois, ele foi parar no brechó em Austin. A Administração dos Castelos da Baviera disse à DW, por e-mail, que está muito feliz "com a redescoberta de um pedaço da história da Baviera que se pensava ter sido perdido". Acredita-se que o busto representa Sexto Pompeu, um líder militar e filho de um aliado de Júlio César. A obra ficará em exibição por um ano no Museu de Arte de San Antonio, nos Estados Unidos, antes de retornar ao Pompejanum, na Alemanha, onde foi exibido pela primeira vez em 1850. O Pompejanum é uma réplica de uma casa de Pompeia construída pelo rei Ludwig I, de 1840 a 1848, com projeto do arquiteto Friedrich von Gärtner. Após a Segunda Guerra Mundial, o museu foi restaurado, na década de 1960. le (dw)