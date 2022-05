Após Copa da Liga, Liverpool e Chelsea fazem 'segundo assalto' na final da FA Cup

Após a emocionante final da Copa da Liga em 27 de fevereiro, com vitória do Liverpool nos pênaltis (11-10) sobre o Chelsea, as duas equipes voltam a se encontrar na final da prestigiosa FA Cup, neste sábado, em Wembley.

Os 'Reds' têm a chance de adicionar o segundo troféu da temporada à galeria de Anfield, duas semanas antes da final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

Já o Chelsea só luta por esse título e buscará a vingança contra o Liverpool após a final da Copa da Liga. E há outro grande incentivo para os 'Blues': esta é a sua terceira final consecutiva neste troféu, tendo sofrido derrotas em 2020 (2-1 diante do Arsenal) e em 2021 (1-0 contra o Leicester).

Embora nos últimos anos o Liverpool venha conquistando vários troféus diferentes, a FA Cup vem fugindo aos 'Reds' desde 2006: naquela ocasião eliminou o Chelsea nas semifinais e enfrentou o West Ham na final, conseguindo um empate dramático nos acréscimos (90+1) com um chute de longe de Steven Gerrard e vencendo por 3 a 1 nos pênaltis.

A última final dos 'Reds' foi em 2012... contra o Chelsea. O brasileiro Ramires e o marfinense Didier Drogba colocaram os 'Blues' na frente e apesar do gol de Andy Carroll para o Liverpool, a taça ficou em Londres (2-1).

A FA Cup foi um dos troféus 'de estimação' do Chelsea na era moderna do clube: oito taças reluzem na galeria do clube londrino, das quais seis foram conquistadas neste século (2000, 2007, 2009, 2010, 2012 e 2018). O time chegou à final cinco vezes nas últimas seis edições.

O Liverpool tem sete, uma a menos que os 'Blues', mas só ganhou duas no mesmo período (2001 e 2006). Depois de ter conquistado seu primeiro campeonato inglês em 30 anos em 2020 (o último havia sido em 1990), o time do norte da Inglaterra pode conquistar sua primeira FA Cup neste sábado, dezesseis anos depois.

Este será o quarto duelo nesta temporada entre Liverpool e Chelsea. Os três primeiros, duas vezes no campeonato inglês (1-1 e 2-2) e na final da Copa da Liga (0-0 e 11-10 nos pênaltis) terminaram empatados, embora o Liverpool tenha saído vitorioso nas penalidades máximas neste último torneio.

Nesta reta final da temporada, o Chelsea tem sido mais inconstante, especialmente desde a eliminação na Liga dos Campeões contra o Real Madrid (1-3 na ida e 2-3 na volta).

Apesar de cinco dias após a despedida europeia, os 'Blues' terem chegado à final da Copa de Inglaterra contra o Crystal Palace (2-0), eles atravessam um período irregular no campeonato: nos últimos seis jogos apenas venceram dois (com 2 empates e 2 derrotas).

Já o Liverpool perdeu apenas um jogo em 2022, na volta das oitavas de final contra a Inter de Milão (1-0), embora o resultado na ida (2-0) tenha tornado irrelevante o tropeço em Anfield.

Os 'Reds' estão fazendo uma temporada que pode ser histórica: após a vitória na Copa da Liga, pode erguer mais um troféu neste sábado, em Wembley.

Nas duas semanas de competição que restam, vai disputar a final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, e no campeonato nacional se mantém a três pontos do Manchester City, apesar de as chances de sucesso terem sido reduzidas após o jogo no sábado passado contra o Tottenham (1-1).

Com o Chelsea buscando revanche após a perda da Copa da Liga e o Liverpool em busca de uma dobradinha, a decisão em Wembley faz jus à mais antiga competição nacional de futebol do mundo.

