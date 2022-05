A líderes de Suécia e Finlândia, Biden apoia política de portas abertas da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou apoio à política de portas abertas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e ao "direito de cada país escolher seus arranjos de segurança" em conversa com líderes da Finlândia e da Suécia.

Em seu Twitter, o democrata disse ter conversado com a primeira-ministra sueca Magdalena Andersson e o presidente finlandês, Sauli Niinistö, "para discutir a nossa estreita cooperação na defesa e o reforço da segurança transatlântica".

O Ministério das Relações Exteriores da Suécia afirmou, em documento no qual aponta os benefícios da entrada do país na Otan, que o "novo ambiente de segurança exige que se assuma a melhor forma de garantir a segurança da Suécia".

Enquanto isso, a Rússia suspenderá o fornecimento de eletricidade à Finlândia por falta de pagamento a partir de amanhã, informou a RAO Nordic, dias depois do pedido de adesão de Helsinque à aliança.

