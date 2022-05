Senadores americanos prometem apoiar adesão da Finlândia à Otan

Senadores democratas e republicanos do Congresso americano prometeram, nesta quinta-feira (12), agir rapidamente para apoiar o pedido de adesão da Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O senador democrata Bob Menendez, que preside o Comitê de Relações Exteriores do Senado, e o líder da bancada republicana, Jim Risch, manifestaram seu apoio à candidatura da Finlândia à Aliança Atlântica.

