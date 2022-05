Principal foragido acusado do genocídio de Ruanda morreu em 2006, segundo tribunal da ONU

O fugitivo mais procurado pela justiça internacional por seu papel no genocídio de 1994 em Ruanda, Protais Mpiranya, morreu em 2006 no Zimbábue, informaram promotores da ONU nesta quinta-feira (12).

"Depois de uma investigação desafiadora e intensa, o OTP [Gabinete do Procurador] concluiu que Mpiranya morreu em 5 de outubro de 2006", informou o Mecanismo de Tribunais Criminais Internacionais (MTPI) em Haia.

Mpiranya comandou a guarda presidencial de Ruanda em 1994, que realizou assassinatos seletivos durante os cem dias de massacres de membros da etnia tutsi e hutus moderados, que segundo a ONU deixaram cerca de 800.000 mortos.

O Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) o acusou formalmente em 2000 de oito acusações de genocídio, cumplicidade no genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra.

Em particular, ele foi acusado pelo assassinato da primeira-ministra Agathe Uwilingiyimana, uma hutu moderada, dez agentes encarregados de protegê-la e vários políticos importantes junto com suas famílias e funcionários.

Após a publicação da acusação em 2002, ele fugiu para o Zimbábue, onde viveu até sua morte, disse o tribunal.

Mpiranya era o fugitivo mais procurado desde a captura, há dois anos, na França, de Felicien Kabuga, considerado o "financista" do genocídio.

"Há agora apenas cinco fugitivos proeminentes" procurados pela justiça internacional em relação ao genocídio de Ruanda, apontou o tribunal da ONU.

"Ser capaz de indicar o que aconteceu com Protais Mpiranya, o último dos principais fugitivos do TPIR, é um passo importante em nosso esforço para buscar justiça para as vítimas do genocídio de 1994 contra os tutsis", afirmou o promotor do tribunal, Serge Brammertz.

