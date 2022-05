Pedidos de seguro-desemprego voltam a subir nos EUA

Os pedidos de seguro-desemprego voltaram a subir na semana passada nos Estados Unidos, passando de 200 mil, principalmente pelos ajustes sazonais em alguns setores da atividade econômica.

De 1º a 7 de maio, 203 mil pessoas solicitaram este benefício, ou seja, mil a mais do que na semana passada, com números revisados para cima, de acordo com o Departamento do Trabalho.

O mercado esperava uma queda até 191.000 inscrições.

"Mesmo esse nível está próximo dos mais baixos em décadas", destacou Rubeela Farooqi, economista-chefe da High Frenquency Economics.

"A demanda de mão de obra por parte das empresas continua forte e, combinada com a persistente escassez (de trabalhadores), deve limitar o número de demissões por enquanto", explicou.

Os Estados Unidos registram um número recorde de oferta de vagas. Com a população cada vez mais em busca de melhores condições de trabalho e salariais, os empregadores têm tido dificuldade para contratar - sobretudo, no caso dos cargos de baixa qualificação.

