Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 12 de maio às 04h (Bras.). (135 x145 mm) - Atualização disponível

2/ Últimos acontecimentos da invasão russa da Ucrânia. (180 x 94 mm) - Atualização disponível

* EUA-direitos-presos-execuções: número de execuções nos Estados Unidos desde 1976. (179 x 86 mm) - Atualização disponível

* Uruguai-homicídios-crime-narcotráfico: quantidade de homicídios totais e vinculados ao narcotráfico, ajuste de contas e grupos criminosos no Uruguai de 2012 até o primeiro trimestre de 2022. (89 x 67 mm) - Disponível

ECONOMIA

* Ucrânia-Rússia-conflito-UE-gás-energia-transporte:

1/ Mapa da Europa com a rede de gasodutos em operação e projetados, destacando os que saem da Rússia. (180 x 137 mm) - Reenvio disponível

2/ Mapa da Ucrânia com a situação do conflito no país em 11 de maio destacando a rede de gasodutos por onde transita o gás russo para o oeste da Europa e as principais passagens de Sokhranivka, Novopskov e Sudzha. (135 x 146 mm) - Atualização disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* França-cinema-gente: o júri do festival, presidido pelo ator francês Vincent Lindon. (89 x 89 mm) - Reenvio disponível

* Ciência-astronomia-galáxia-física:

1/ Mapa da rede de telescópios EHT, que forma um telescópio virtual do tamanho da Terra e que capturou a 1ª imagem de um buraco negro supermassivo. (135 x 98 mm) - Atualização disponível

2/ Explicação sobre a formação dos buracos negros. (135 x 75 mm) - Disponível

* Saúde-vírus-epidemia-pandemia: quantidade de mortes vinculadas à covid-19 na Europa desde o início da pandemia, em março de 2020, por país ou território. (135 x 88 mm) - Disponível

