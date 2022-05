PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Guerra na Ucrânia perturba fornecimento de gás russo e Finlândia dá grande passo rumo à Otan

FINLÂNDIA OTAN: Finlândia deseja adesão "sem demora" à Otan

COVID MUNDO: EUA supera um milhão de mortes por covid-19 e Coreia do Norte anuncia primeiro surto da doença

ISRAEL PALESTINOS IMPRENSA: Homenagem à jornalista palestina morta na Cisjordânia

ASTRONOMIA FÍSICA:

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Guerra na Ucrânia afeta fornecimento de gás russo; Finlândia se aproxima da Otan

O fornecimento de gás russo para a Europa via Ucrânia foi prejudicado novamente nesta quinta-feira (12), consequência das turbulências geopolíticas e energéticas de dois meses de uma guerra que não cede, ao mesmo tempo que as autoridades de Moscou se declararam ameaçadas pela provável adesão da Finlândia à Otan.

(Ucrânia conflito Rússia Otan Finlândia política segurança guerra, Prev, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

MOSCOU:

Empresa russa Gazprom suspende fornecimento por importante gasoduto polonês

A gigante russa de hidrocarbonetos Gazprom anunciou nesta quinta-feira (12) que vai parar de usar um importante gasoduto polonês para seus envios para a Europa, em resposta às sanções ocidentais por sua ofensiva na Ucrânia.

(Ucrânia conflito Rússia guerra energia segurança, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

KIEV:

Forças ucranianas recuperam os corpos de russos mortos em combate

Depois de vasculhar florestas e prados a oeste de Kiev, uma unidade especial ucraniana finalmente encontra o que procurava: o cadáver de um soldado russo para preservá-lo e, eventualmente, repatriá-lo para seu país.

(Ucrânia conflito Rússia guerra sociedade, Reportagem, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS

GENEBRA:

Ucrânia denuncia na ONU 'lista interminável' de atrocidades cometidas pela Rússia

A Ucrânia e seus aliados denunciaram nesta quinta-feira (12) uma "lista interminável" de atrocidades cometidas pela Rússia desde a sua invasão em 24 de fevereiro, em uma sessão extraordinária do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, que foi boicotada por Moscou.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia ONU direitos atrocidades, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Rússia deveria parar de intervir no exterior, afirma ex-mercenário do grupo Wagner

A Rússia deveria acabar com suas intervenções no exterior e concentrar-se em seus problemas internos, opina Marat Gabidullin, ex-membro do grupo paramilitar privado russo Wagner, em uma entrevista à AFP.

(Ucrânia conflito Rússia segurança guerra, Entrevista, 460 palavras, já transmitida)

FOTOS

NAÇÕES UNIDAS:

ONU exige o fim dos bombardeios contra escolas na Ucrânia

A ONU exigiu, nesta quinta-feira (12), o fim dos bombardeios de escolas na Ucrânia, ao mesmo tempo que denunciou seu uso para fins militares, durante uma reunião do Conselho de Segurança convocada a pedido da França e do México.

(Ucrânia Rússia guerra ONU escolas educação violência, Prev, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS

NOVOMYKOLAIVKA:

'Não se importam conosco': a raiva dos ucranianos que ficaram no Donbass

Vladislav, um jovem policial ucraniano de 24 anos, leva macarrão e pão para os habitantes de uma vila na frente oriental da Ucrânia, mas às vezes tem a impressão de estar em território inimigo.

(Ucrânia Rússia guerra violência sociedade, Reportagem, a ser transmitida)

FOTOS

=== FINLÂNDIA OTAN ===

HELSINQUE:

Finlândia deseja adesão "sem demora" à Otan e Rússia se considera ameaçada

O presidente e a primeira-ministra da Finlândia se declararam favoráveis nesta quinta-feira (12) a uma adesão "sem demora" à Otan e afirmaram que a decisão do país nórdico será anunciada, a princípio, no domingo.

(Ucrânia Rússia OTAN Finlândia defesa, Prev, 680 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO

PARIS:

Finlândia e Suécia compartilham objetivos em possível adesão à Otan

A Rússia lançou sua ofensiva na Ucrânia em protesto contra uma possível expansão da Otan para as suas fronteiras, mas parece ter conseguido o efeito contrário, empurrando Finlândia e Suécia à adesão, o que reforçaria a dissuasão da Aliança.

(Otan conflito Rússia Suécia Finlândia Ucrânia defesa, Ângulo, 600 palavras, já transmitida)

=== COVID MUNDO ===

NOVA YORK:

EUA superam trágica marca de um milhão de mortes por covid-19

Os Estados Unidos superaram a marca de um milhão de mortes por covid-19, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira (12), no momento em que o país, liderado por Nova York, a cidade mais afetada pelo coronavírus em 2020, deseja virar a página, apesar do leve aumento de casos desde o mês passado.

(EUA pandemia vírus vacinas epidemia saúde, Prev, 820 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

WASHINGTON:

Cinco dados sobre a pandemia que deixou um milhão de mortos nos EUA

Os Estados Unidos ultrapassaram nesta quinta-feira (12) o número, inimaginável há dois anos, de um milhão de mortes por covid-19, tornando-se assim o primeiro país a ultrapassar a barreira, embora especialistas alertem que o verdadeiro balanço é provavelmente superior.

(EUA pandemia vírus vacinas epidemia saúde, Quadro, 560 palavras, já transmitida)

FOTOS

WASHINGTON:

Cúpula virtual sobre a covid arrecada US$ 3 bilhões em financiamento adicional

Uma cúpula internacional virtual dedicada à covid-19 levou, nesta quinta-feira, a novos compromissos financeiros de mais de 3 bilhões de dólares, anunciou a Casa Branca, que luta para financiar a sua própria política de combate à pandemia.

(EUA pandemia saúde covid política mundo, Prev, a ser transmitida)

SEUL:

Coreia do Norte reconhece primeiro surto de covid-19 e decreta confinamento nacional

A Coreia do Norte reconheceu nesta quinta-feira seu primeiro surto de covid-19 no país desde o início da pandemia e declarou uma "grave emergência nacional", o que levou Kim Jong Un a ordenar o confinamento em todo o país.

(CoreiaNorte pandemia vírus epidemia saúde, Prev, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== ISRAEL PALESTINOS IMPRENSA ====

RAMALLAH:

Palestinos prestam homenagem à jornalista morta na Cisjordânia

Milhares de palestinos prestaram homenagem nesta quinta-feira (12) à jornalista Shireen Abu Akleh, que morreu ao ser atingida por um tiro na cabeça durante uma operação militar israelense na Cisjordânia, em meio a críticas internacionais e o pedido do governo dos Estados Unidos de uma investigação "transparente".

(Israel palestinos EUA mídia conflito, Prev, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== ASTRONOMIA FÍSICA ===

PARIS:

Primeira imagem de buraco negro supermassivo no coração da Via Láctea

Uma equipe internacional de astrônomos anunciou, nesta quinta-feira (12), que conseguiu captar a imagem do buraco negro supermassivo localizado no centro da Via Láctea, três anos depois de obter a imagem de outro semelhante na galáxia M87.

(Universo buraco negro sociedade ciência pesquisa, Prev, 680 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

EHT, um telescópio para observar como um buraco negro suga a matéria

O projeto de colaboração internacional EHT (Event Horizon Telescope) é um sistema que criou um telescópio virtual do tamanho da Terra e que permitiu detectar em 2019 o primeiro buraco negro supermassivo, na galáxia M87, e agora ele está no centro da Via Láctea, Sagittarius A*.

(Universo buraco negro sociedade ciência pesquisa, Quadro, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Biden perde ajuda poderosa com a saída de sua secretária de imprensa, Jen Psaki

Capaz fazer declarações explosivas ou apenas rodeios. Qualquer que seja a versão de Jen Psaki que apareceu no púlpito da Casa Branca deixa poucas dúvidas de que sua partida tira do presidente Joe Biden uma aliada capaz.

(EUA política comunicação governo, Enfoque, a ser transmitida)

HAVANA:

Cuba aprovará um novo Código Penal alinhado contra a oposição

Pune crimes na internet e o financiamento externo de algumas atividades: o novo Código Penal cubano, que deve ser aprovado pelo Parlamento neste sábado, busca "proteger" o sistema socialista em um momento de forte tensão após os protestos históricos de julho de 2021.

(Cuba justiça legislação política sociedade, Ângulo, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

MONTEVIDÉU:

Uruguai quer conter onda de violência 'narco' sem precedentes

O Uruguai sofre uma onda de homicídios que levou o governo a "redobrar" os esforços para combater um nível sem precedentes de violência ligada ao narcotráfico neste país sul-americano, que se tornou um importante ponto de trânsito de drogas nos últimos anos.

(Uruguai política violência drogas, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

--- EUROPA

BRUXELAS:

UE adverte Reino Unido por protocolo de Irlanda do Norte

A União Europeia (UE) advertiu o governo britânico nesta quinta-feira (12) afirmando que eventuais ações unilaterais que afetem o protocolo da Irlanda do Norte serão consideradas inaceitáveis e que o tema continua sendo motivo de "grande preocupação".

(UE Irlanda diplomacia comércio Brexit GB, Prev, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

França pede 'libertação imediata' de dois de seus cidadãos presos no Irã

A França condenou, nesta quinta-feira (12), a "detenção infundada" e pediu a "libertação imediata" de dois franceses presos no Irã, que anunciou, na véspera, a detenção de dois "europeus" acusados de buscarem "desestabilizar" o país.

(França Irã justiça política, Prev, já transmitida)

--- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte dispara míssil após reconhecer primeiro surto de covid-19

A Coreia do Norte disparou três mísseis balísticos nesta quinta-feira (12), horas depois de reconhecer seu primeiro surto de covid-19 desde o início da pandemia, declarar uma "grave emergência nacional" e determinar confinamentos em todo o país.

(CoreiaNorte pandemia armas testes saúde política, Prev, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

COLOMBO:

Político veterano assume como novo premiê no Sri Lanka

O político veterano Ranil Wickremesinghe tomou posse nesta quinta-feira (12) como novo primeiro-ministro do Sri Lanka - informaram fontes oficiais, em um momento de profunda crise no país.

(SriLanka política governo protestos crise, Prev, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS

HONG KONG:

China rejeita críticas ocidentais por detenção de cardeal em Hong Kong

A China defendeu nesta quinta-feira (12) a prisão de um cardeal católico de 90 anos sob a lei de segurança nacional de Hong Kong, uma medida que provocou duras críticas internacionais e temores sobre a supressão das liberdades na cidade.

(Hong Kong religião China política direitos repressão, Prev, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Turismo mundial respira, mas sem retomar o nível de antes da pandemia

Apesar da guerra na Ucrânia e das restrições de viagens ainda em vigor devido à covid-19, o turismo mundial continua sua recuperação, sobretudo na Europa e América, embora sem recuperar o seu nível pré-pandemia.

(Turismo vírus mundo transporte epidemia economia, Ângulo, 740 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 de Roma

