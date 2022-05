Para governo, assassinatos recentes de jornalistas mexicanos não teriam relação com profissão

Os assassinatos de três repórteres no México na semana passada não estariam relacionados com o exercício da profissão, garantiu o governo nesta quinta-feira (12).

As vítimas em questão são Luis Enrique Ramírez, encontrado morto no último 5 de maio no estado de Sinaloa (noroeste), Yessenia Mollinedo e Sheila García, baleadas na segunda-feira em Veracruz (leste).

"Não há nenhum elemento, como no caso de (o jornalista de) Sinaloa, que suponha uma associação do evento com a atividade jornalística", disse o subsecretário de Segurança Pública, Ricardo Mejía, referindo-se a Ramírez, Mollinedo e García.

"Há uma linha muito sólida que conduz a uma questão de crime organizado", acrescentou Mejía, sem se aprofundar nessa tese.

Durante a coletiva matinal do presidente Andrés Manuel López Obrador, o subsecretário indicou, no entanto, que "nenhuma linha de investigação está descartada" nos três casos.

Mejía também informou que os supostos autores desses crimes já foram identificados.

Até agora, em 2022, onze jornalistas foram assassinados no México, segundo organizações que defendem a liberdade de imprensa, embora ainda não se saiba se em todos os casos o assassinato está ligado à profissão. O governo registra nove assassinatos de comunicadores.

Ramírez era colunista do jornal El Debate, enquanto Mollinedo dirigia o portal de notícias El Veraz e García era repórter desse site.

Com cerca de 150 jornalistas assassinados desde 2000, o México é um dos países mais perigosos para a imprensa, segundo a organização Repórteres Sem Fronteira (RSF).

