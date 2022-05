Navio russo com grãos supostamente roubados da Ucrânia atraca na Síria

Fotos de satélite analisadas pela Associated Press mostram que um navio russo que se acredita estar transportando grãos ucranianos roubados atracou na Síria. A foto tirada pelo Planet Labs PBC mostrou o Matros Pozynich de bandeira russa no cais em Latakia, na Síria.

O navio visto na foto correspondia às características conhecidas do graneleiro, bem como às suas dimensões. A embarcação desligou seus transponders há quase uma semana na ilha de Chipre, no Mar Mediterrâneo. Samir Madani, cofundador da empresa de pesquisa online TankerTrackers.com, também disse à AP que acreditava que o navio atracado em Latakia era o Matros Pozynich, com base em suas dimensões e última posição conhecida.

A Ucrânia alegou que o navio tinha 27 mil toneladas de grãos que a Rússia roubou do país. O país alegou que a Rússia inicialmente tentou enviar os grãos para o Egito, que se recusou a receber a carga. Diplomatas ucranianos vinham pedindo às nações que não aceitassem o grão. Ontem, O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia acusou a Rússia de roubar grãos do país e tentar vendê-los nos mercados mundiais.

Uma campanha de bombardeios russos e o apoio do Irã repeliram os insurgentes que quase derrubaram o presidente sírio Bashar Assad após a Primavera Árabe de 2011. A Rússia ainda mantém uma base naval e aérea na Síria, embora tenha rotacionado forças para fora do país para ajudar na guerra contra a Ucrânia. onte:

