Nadal, lesionado, é eliminado por Shapovalov nas oitavas do Masters 1000 de Roma

O tenista espanhol Rafael Nadal, visivelmente lesionado em um pé, foi eliminado nesta terça-feira nas oitavas de final do Masters 1000 de Roma depois de perder por 1-6, 7-5 e 6-2 para o canadense Denis Shapovalov (N.16).

O número 4 do mundo e rei do saibro, venceu confortavelmente o primeiro set, mas a partir do segundo começou a ter problemas em seus movimentos afetados pela lesão crônica que sofre no pé e que o obrigou a encerrar sua temporada no último mês de agosto, uma notícia nada boa para o espanhol, que tem o objetivo de conquistar seu 14º título em Roland Garros (de 22 de maio a 5 de junho).

Nadal voltou no início do ano e venceu o Aberto da Austrália conquistando assim seu 21º Grand Slam, um recorde, embora após os torneios nos Estados Unidos tenha parado novamente devido a um problema na costela e reapareceu nas quadras do Masters 1000 em Madri na semana passada onde perdeu nas quartas de final para o compatriota Carlos Alcaraz, de 19 anos, a nova sensação do circuito ATP.

Shapovalov vai enfrentar o norueguês Casper Ruud (N.10) nas quartas de final.

--- Resultados da jornada do torneio de Roma:

. Simples masculino - Oitavas de final:

Novak Djokovic (SRB/N.1) x Stanislas Wawrinka (SUI) 6-2, 6-2

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.8) x Marcos Giron (EUA) 6-3, 6-2

Denis Shapovalov (CAN/N.13) x Rafael Nadal (ESP/N.3) 1-6, 7-5, 6-2

Casper Ruud (NOR/N.5) x Jenson Brooksby (EUA) 6-3, 6-4

Jannik Sinner (ITA/N.10) x Filip Krajinovic (SRB) 6-2, 7-6 (8/6)

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.4) x Karen Khachanov (RUS) 4-6, 6-0, 6-3

Cristian Garín (CHI) x Marin Cilic (CRO) 6-3, 4-6, 6-4

Alexander Zverev (ALE/N.2) x Alex De Miñaur (AUS) 6-3, 7-6 (7/5)

. Simples feminino - Oitavas de final:

Iga Swiatek (POL/N.1) x Victoria Azarenka (BLR/N.16) 6-4, 6-1

Bianca Andreescu (CAN) x Petra Martic (CRO) 6-4, 6-4

Aryna Sabalenka (BLR/N.3) x Jessica Pegula (EUA/N.13) 6-1, 6-4

Amanda Anisimova (EUA) x Danielle Collins (EUA/N.7) 6-2, 6-2

Ons Jabeur (TUN/N.9) x Yulia Putintseva (CAZ) 6-3, 6-2

Maria Sakkari (GRE/N.4) x Cori Gauff (EUA/N.15) 6-4, 7-5

Jil Teichmann (SUI) x Elena Rybakina (CAZ) 6-7 (3/7), 6-3, 7-5

