Motorista passa mal, fica desacordada enquanto dirigia e é salva por desconhecidos

Uma motorista ficou desacordada enquanto dirigia um carro nos Estados Unidos e precisou ser salva por desconhecidos. Após perceberem que a condutora de um veículo estava inconsciente, um grupo de moradores da cidade de Boynton Beach, localizado na Flórida, resolveu tentar parar o veículo que estava desgovernado e indo em direção ao trânsito local.

Imagens do resgate foram registradas por câmeras de segurança e viralizaram nas redes sociais. Caso ocorreu no último dia 5, mas só foi divulgado pela polícia nessa quarta-feira, 11.

Uma mulher presenciou o momento e foi a primeira a tentar parar o veículo. Conforme informações das autoridades locais, ela é colega de trabalho da condutora e, ao perceber que a motorista estava desacordada, correu em direção ao carro e começou a chamar por ajuda dos demais motoristas presentes na via.

As imagens compartilhadas nas redes sociais duram cerca de 1 minuto e 16 segundos. Condutores que estava do outro lado do cruzamento deixaram seus veículos para tentar parar e resgatar a mulher inconsciente. O vídeo foi publicado no perfil no Facebook da polícia de Boynton Beach.

Pelo menos sete pessoas se envolveram na ação, entre as que ficaram na frente do veículo na tentativa de pará-lo e outras que buscaram quebrar o vidro do carro com o objetivo de tirar a mulher de dentro dele e tirar a chave da ignição. Após a remoção da condutora desmaiada, ela foi levada a um hospital local, onde recebeu cuidados médicos.

Veja vídeo:

