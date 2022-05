Escassez de leite infantil desata ofensiva política contra Biden nos EUA

A Casa Branca prometeu, nesta quinta-feira (12), medidas para fazer frente à escassez severa de leite infantil nos Estados Unidos, um problema que suscitou uma ofensiva política da oposição republicana contra o presidente Joe Biden.

Segundo a plataforma de dados sobre consumo Datasembly, o índice de desabastecimento da fórmula de leite para bebês chegou a 43% no fim da semana passada.

O governo americano não especificou quando nem de que forma anunciará as ações prometidas para combater a escassez. Segundo a Casa Branca, Biden se reunirá com representantes do comércio varejista e produtores de leite para bebês.

A oposição republicana, com vistas à campanha para as eleições legislativas de novembro, aproveitou o tema para fazer críticas ao governo.

A congressista Elise Stefanik assegurou, durante uma entrevista coletiva, que fez contato com a autoridade correspondente, a agência reguladora de alimentos e medicamentos (FDA, na sigla em inglês), em fevereiro: "Joe Biden não tem nenhum plano. [...] Quando questionamos a Casa Branca sobre a escassez, eles riram. É vergonhoso", assinalou.

"O Missouri é um dos seis estados dos Estados Unidos onde mais da metade do leite para bebês está esgotada", afirmou outra legisladora republicana, Ann Wagner, ao acrescentar que mães jovens estão pechinchando no Facebook para conseguir o produto.

Randy Feenstra, representante de Iowa, assegurou que, em sua região, "as famílias percorrem 50, 75, até 100 milhas [de 80 a 160 quilômetros] para tentar encontrar" a fórmula de leite infantil.

Em 17 de fevereiro, depois da morte de dois bebês, a farmacêutica Abbott anunciou a "retirada voluntária" da produção de leite em pó de sua fábrica em Michigan.

Uma investigação oficial determinou que o produto não tinha relação com as mortes, mas sua produção ainda não foi retomada, agravando uma escassez provocada essencialmente por problemas na cadeia de suprimentos e pela falta de mão de obra.

