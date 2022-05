Cuba decreta luto oficial em memória aos 45 mortos na explosão de hotel

Cuba decretou luto oficial de 42 horas a partir do amanhecer de sexta-feira, após resgatar nesta quinta (12) o corpo da última vítima fatal na explosão há seis dias no hotel Saratoga de Havana, que deixou 45 mortos.

"Diante do acidente lamentável ocorrido no hotel Saratoga em 6 de maio passado, no qual perderam a vida até o momento 44 compatriotas e uma cidadã espanhola, e após concluídas as ações de resgate e salvamento, o presidente da República de Cuba (Miguel Díaz-Canel) acordou decretar luto oficial", segundo nota oficial lida na televisão.

Durante o luto, que vigorará do amanhecer de sexta-feira à meia-noite de sábado, a bandeira cubana "deverá ser hasteada a meio mastro nos prédios públicos e instituições militares", acrescentou o texto oficial.

O luto foi decretado pouco após o coronel Luis Carlos Guzmán, chefe do Corpo de Bombeiros, anunciar à imprensa a retirada do último corpo entre os escombros do hotel, que explodiu no fim da manhã da sexta-feira enquanto era abastecido de gás.

Guzmán, que deu por encerrados os trabalhos de buscas, informou que a recuperação deste último corpo, de uma funcionária do hotel, foi "um trabalho muito arriscado".

Com o cadáver desta mulher, chegou a 45 o número de mortos nesta tragédia, incluindo quatro crianças e adolescentes, uma grávida e a turista espanhola de 29 anos.

Segundo o Ministério de Saúde Pública, o acidente, provavelmente provocado por um vazamento de gás, deixou ainda 54 feridos, dos quais 16 continuavam hospitalizados nesta quinta-feira, entre eles quatro menores, dois deles em estado crítico.

O hotel de cinco estrelas, situado no movimentado Paseo del Prado de Havana Velha, estava fechado há dois anos pela pandemia e se preparava para reabrir ao público na terça-feira passada. Seus primeiros quatro andares foram destruídos na explosão.

Construído em 1880 e transformado em hotel em 1933, o Saratoga era conhecido por ter alojado várias celebridades nos últimos anos, entre elas Mick Jagger, Beyoncé e Madonna.

