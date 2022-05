Comunicado do Business Wire :SIAL Paris

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005837/pt/

UM EVENTO IMPERDÍVEL

SIAL Paris abre o debate para esta edição com o temaOwn the Change, um foco contínuo desde 2020, para oferecer todas as soluções para a criação dos alimentos de amanhã, atendendo às expectativas e iniciativas no mundo inteiro. A edição a ser revelada em outubro se estabelece no empenho e na agilidade, e tem como base um programa ampliado idealizado para satisfazer a antecipação de todo o ecossistema alimentar

DESTAQUES

SIAL Innovation, que apresenta o melhor da inovação alimentar do mundo. As inscrições estão abertas aos expositores até 12 de agosto de 2022. Um painel de especialistas reconhecerá as empresas cujos produtos são os mais inovadores em sua categoria.

SIAL Start Up, uma área totalmente nova que apresentará uma boa seleção de startups em parceria com a Start-up Sesame e FoodTech. Os visitantes descobrirão as jovens empresas francesas e empresas fora da França mais inovadoras.

SIAL Insights/Think Tank que engloba estudos exclusivos sobre expectativas do consumidor, inovações de produtos e tendências de food service. Um novo parceiro, o NDP Group, se une à equipe de especialistas da Kantar e Protéines XTC responsáveis pelo livro de tendências.

SIAL Podcast, um novo noticiário mensal sobre a indústria alimentícia que orienta os profissionais do nosso ecossistema ao longo do ano.

Audrey Ashworth é agora a diretora da SIAL Paris

Em 1º de janeiro deste ano, Audrey Ashworth se tornou a diretora da SIAL Paris. Ela assumiu o lugar de Adeline Vancauwelaert sob a liderança de Nicolas Trentesaux.

O que o tema Own the Change significa para você?Ele nos lembra que todos somos participantes ativos da mudança que acontece agora e que devemos entender os desafios ambientais, éticos, digitais e demográficos que o planeta enfrenta. Depende de nós enfrentar os desafios da segurança alimentar e das mudanças nos hábitos de consumo. Também significa procurar novos talentos e nutrir as "jovens sementes" que estão ansiosas para contribuir ativamente para o ecossistema de amanhã.

Quais são as ambições da SIAL?Nos esforçamos para ser mais do que apenas uma feira de negócios. Esperamos desenvolver três áreas precisas: Negócios: para continuar aumentando a extensão e diversidade dos participantes, e aliar e fomentar contatos e encontros entre eles, seja antes, durante e depois do evento. Inspiração: para proporcionar o conteúdo e serviços que incentivam os profissionais em seu desenvolvimento, e para supri-los com ferramentas pertinentes que poderão utilizar 365 dias por ano. Experiência: para estender as orientações e recomendações e aumentar a conveniência e simplicidade do evento. E sempre manter o convívio que caracteriza a SIAL Paris.

