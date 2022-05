Comunicado do Business Wire :Metap Inc.

GensoKishi Online -Meta World- é desenvolvido sob a licença do conhecido título de MMO 3D japonês "Elemental Knights Online". O icônico jogo tem 14 anos de história e acumulou um total de 8 milhões de downloads em todo o mundo. Ele já possui um jogo MMORPG 3D com usuários ativos, com um metaverso 3D totalmente funcional, que conecta simultaneamente usuários de todo o mundo, sejam em smartphones, PCs ou consoles de videogame.

O jogo anunciou recentemente sua colaboração com a lenda dos jogos Yoshitaka Amano para projetar sua coleção de NFTs.

Desde o lançamento do site GensoKishi e vários canais de mídia social em 2 de dezembro de 2021, o GensoKishi alcançou vários recordes até o momento. Atualmente, o token de governança do GensoKishi é mais de 50 vezes maior que o preço de listagem inicial da Bybit, a primeira exchange a listar o token MV.

O GensoKishi Online abriu inscrições para participar na loteria dos bilhetes alfa bronze fechados. Os vencedores da loteria terão acesso exclusivo ao teste alfa fechado do GensoKishi.

Detalhes da campanha sobre o período de teste alfa fechado

Todos os participantes do alfa fechado receberão um NFT de edição limitada para comemorar sua participação no período de testes.

Durante o período de teste alfa fechado, um item chamado "Certificado de Caçador Alfa" cairá a uma certa taxa de probabilidade quando os jogadores derrotarem monstros durante o jogo.

Cada "Certificado de Caçador Alfa" será tratado como 1 ponto, e ao final da primeira metade e da segunda metade do período de teste alfa fechado uma classificação será gerada com base no número de "Certificados de Caçador Alfa" coletados. Os 10 melhores jogadores desta classificação receberão um NFT de edição limitada (equivalente ao SR), e os 11 a 100 melhores jogadores receberão um NFT de edição limitada (equivalente ao SR).

Como se inscrever na loteria do bilhete alfa bronze fechado?

Complete as tarefas listadas aqui e envie sua inscrição através do formulário de inscrição.

Período de inscrição para o bilhete alfa bronze fechado

-- Data de início: 3 de maio de 2022 às 12h (GMT+8)

-- Data final: 17 de maio de 2022 às 23h59 (GMT+8)

-- Data prevista de distribuição de bilhetes aos vencedores: 27 de maio de 2022

*Observe que as inscrições não podem ser aceitas após a data final do período de inscrição. *Observe que a data de distribuição dos bilhetes está sujeita a alterações.

Período alfa fechado

A programação específica será divulgada posteriormente.

Comunidade GensoKishi Online -META WORLD-

Site oficial : https://genso.game/ Twitter: https://twitter.com/genso_meta Discord: https://discord.gg/gensometa Telegram: https://t.me/gensometamain YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMi4wGMEWgC9VVps8d_NLDA

Contato

Metap Inc. Maxi Kuan Número de telefone: +886935312638 Endereço de e-mail: [email protected]

