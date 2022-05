Comunicado do Business Wire :Energy Vault Holdings, Inc.

A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS) ("Energy Vault"), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje um aumento no escopo de seu projeto inicial de armazenamento de energia com a DG Fuels LLC ("DG Fuels") na Louisiana. Como previamente anunciado em outubro de 2021, a Energy Vault e a DG Fuels, líder emergente em hidrogênio renovável e biogênico, combustível sintético de aviação sustentável e diesel, assinaram um contrato de sistema de armazenamento de energia para apoiar a produção de hidrogênio econômico para combustível de aviação sustentável ("SAF") em três projetos, que têm uma oportunidade esperada de receita de até US$ 520 milhões.

Segundo os termos do contrato original, a Energy Vault concordou em fornecer 1.600 MWh de armazenamento de energia para apoiar a DG Fuels em três projetos SAF, com o primeiro projeto originalmente previsto para 500 MWh na Louisiana. Em outubro de 2021, a Energy Vault investiu junto com a Black & Veatch e HydrogenPro AS em uma rodada de financiamento para a DG Fuels apoiar o desenvolvimento contínuo do primeiro projeto SAF na Louisiana. Sob os termos da expansão do projeto, o projeto SAF vem sendo desenvolvido para suportar até 73 MW por 16 horas, refletindo um total de 1.168 MWh de capacidade de armazenamento. As empresas planejam seguir o projeto da Louisiana com projetos adicionais na Colúmbia Britânica e Ohio, com uma oportunidade de capacidade total de armazenamento de 2.234 MWh no total e até US$ 737 milhões em receita potencial do projeto ao longo do tempo.

O aumento do escopo do projeto da Louisiana foi possibilitado pela otimização conjunta da engenharia Front End Loading (FEL2) entre Energy Vault, DG Fuels e suas parcerias de engenharia. Esta otimização resultou em um ganho de eficiência do sistema de cerca de 14% no rendimento de combustível para 11.650 barris por dia e elevou as necessidades de energia elétrica em 50 MW (800 MWh) adicionais atrás do medidor. Os requisitos adicionais de energia elétrica serão suportados por até 200 MWh de armazenamento utilizando a tecnologia de armazenamento de energia baseada em gravidade EVx? da Energy Vault, alimentada por energia solar atrás do medidor.

"Este projeto inédito é um divisor de águas para produzir combustíveis de aviação sustentáveis e nossa tecnologia EVx? e a plataforma de software de gerenciamento de energia, que desempenhará um papel crucial para executar o projeto com um armazenamento de energia sustentável e econômica de longa duração", disse Robert Piconi, Presidente, Cofundador e Diretor Executivo da Energy Vault. "A parceria e cooperação com a DG Fuels tem sido excelente. O setor de transporte é um dos maiores contribuintes para as emissões de gases de efeito estufa e um segmento crucial que visamos no cumprimento da missão de descarbonização de nossa empresa a nível mundial. Estamos animados em desempenhar um importante papel aqui no apoio à DG Fuels e suas parcerias para permitir a produção de hidrogênio ecológico que dá suporte ao fornecimento de combustível limpo e sustentável ao setor de aviação."

Michael C. Darcy, Diretor Executivo da DG Fuels, disse: "Na DG Fuels, desenvolvemos e recentemente aperfeiçoamos nosso processo de produção de combustível e conversão de carbono que visa uma eficiência de conversão de carbono de 97% e mineralização de carbono de 2,5%, o que reduz a quantidade de matéria-prima necessária para produzir nosso SAF e diminui nosso custo de produção. Tudo isto deve ser efetuado sem afetar a produção de alimentos. É esperado que o projeto seja ancorado por nossa lista existente e crescente de clientes a longo prazo."

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault desenvolve e implementa soluções de armazenamento de energia sustentável prontas para uso, concebidas para transformar a abordagem mundial de armazenamento de energia em escala de uso para obter a descarbonização, mantendo a resiliência da rede. O conjunto de software de otimização e sistema de gerenciamento de energia de propriedade da empresa é agnóstico em tecnologia em sua capacidade de orquestrar vários recursos de geração e armazenamento de energia a fim de ajudar concessionárias, produtores independentes de energia e grandes usuários de energia industrial a reduzir significativamente seu custo nivelado de energia, mantendo a qualidade da energia e a confiabilidade da rede. O sistema de armazenamento de energia por gravidade EVx? da Energy Vault utiliza materiais ecologicamente corretos com a capacidade de integrar materiais residuais para reuso benéfico. A Energy Vault facilita a mudança para uma economia circular enquanto acelera a transição de energia limpa a seus clientes. Para mais informação, acesse: www.energyvault.com

Sobre a DG Fuels

A DG Fuels está construindo um sistema de combustível sintético com zero emissão de CO2 no ciclo de vida baseado em tecnologia de alta conversão de carbono, alcançando 97% de eficiência. A tecnologia da DG Fuels não requer o desenvolvimento de novos mecanismos ou uma infraestrutura expandida de transporte e armazenamento de hidrogênio. A tecnologia inovadora da DG Fuels produz hidrogênio através da eletrólise biogênica da água e combustível de substituição de carbono derivado de biomassa para aeronaves e, potencialmente, também para locomotivas, embarcações e caminhões.

A DG Fuels oferece uma proposta significativa de valor aos clientes finais, incluindo benefícios ambientais significativos e a capacidade de atingir materialmente as metas de sustentabilidade. Se for bem-sucedida, a solução eficiente em carbono da DG Fuel irá reunir todos os elementos essenciais de energia, combustível e fornecer SAF a seus clientes. Saiba mais em www.dgfuels.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que envolvem riscos, incertezas e suposições, incluindo declarações sobre nossa futura expansão, implementações e recursos. Há um número significativo de fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações feitas neste comunicado à imprensa, incluindo: riscos referentes à implantação de sistemas EVx no projeto expandido anunciado neste comunicado à imprensa, riscos referentes à capacidade da Energy Vault de obter e manter uma garantia de desempenho; riscos referentes a atrasos temporais que afetam o preço de venda devido à Energy Vault sob seu contrato anunciado com a DG Fuels, capacidade de negociar acordos contratuais definitivos com clientes em potencial, incluindo um contrato de compra e venda com a DG Fuels contemplado pelo contrato anunciado, a incerteza das informações financeiras projetadas, atrasos imprevistos no projeto, se o projeto será concretizado no prazo ou se irá operar como planejado ou mesmo alcançar escala comercial, desenvolvimentos e mudanças no mercado geral, o impacto contínuo da COVID-19, condições políticas, econômicas e comerciais; nosso histórico operacional limitado como empresa pública; e nossa capacidade de manter pessoal qualificado. Riscos e incertezas adicionais que podem afetar nossos resultados financeiros estão incluídos nos subtítulos "Fatores de Risco" e "Discussão e Análise Administrativa da Condição Financeira e Resultados das Operações" em nosso Formulário 8-K apresentado à Securities and Exchange Commission ("SEC") em 14 de fevereiro de 2022, modificado em 31 de março de 2022, estando disponível em nosso site investors.energyvault.com e no site da SEC em www.sec.gov. Informações adicionais também serão indicadas em outras apresentações que fazemos à SEC de tempos em tempos. Todas as declarações prospectivas neste comunicado à imprensa têm por base informações disponíveis a nós na data deste documento, sendo que não assumimos qualquer obrigação de atualizar as declarações prospectivas fornecidas para refletir eventos que ocorram ou circunstâncias que existam após a data em que foram feitas, exceto segundo exigido pela lei aplicável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

