Comunicado do Business Wire :Bluehole New Consumption

De acordo com a Nielsen, nas duas semanas encerradas em 9 de abril de 2022, a Vuse superou a Juul e se tornou a campeã em vendas de cigarros eletrônicos nos EUA com uma participação de mercado de 35%, impulsionada pela venda de seu principal produto, o Vuse Alto - que representou mais de 90% das receitas da empresa em território norte-americano em 2021. Estar de volta ao topo no mercado dos EUA fortaleceu a liderança mundial da Vuse.

É mais um marco importante para a Vuse ser, de novo, a marca de vaporização mais vendida nos EUA, desde que a Juul a superou em 2017. A Juul, uma marca emergente fundada em 2015, já tinha conquistado uma enorme participação de 68% do mercado de vaporização dos EUA em três anos, enquanto a participação de mercado da Vuse havia passado de 44,2% em 2016 para 10%.

Para virar o jogo contra a Juul, a Vuse começou a procurar um novo fabricante e fornecedor de tecnologia de atomização em escala global e considerou a introdução de um produto revolucionário. Em 2018, a empresa firmou uma parceria com a FEELM, principal marca de tecnologia de atomização pertencente à SMOORE, e em seguida lançou o Vuse Alto (em agosto).

Enquanto a Juul utiliza uma bobina de algodão tradicional, o Vuse Alto fornece uma experiência de vaporização revolucionária ao adotar a bobina de cerâmica da FEELM. Isso fez com que a Vuse começasse a mudar o panorama a seu favor. Desde 2019, a participação de mercado da Vuse nos EUA disparou, com o Vuse Alto se tornando um dos produtos de vaporização mais populares do mundo. Em 2021, a Vuse anunciou ser a marca de vaporização número 1 global e alcançou uma participação de valor anual de 33,5% nos cinco principais mercados de vaporização (EUA, Canadá, França, Alemanha e Reino Unido), que representam aproximadamente 75% da receita total da indústria (sistema fechado). No mercado dos EUA, a participação de valor da Vuse atingiu 35,9% em dezembro de 2021. Ela conseguiu fechar uma brecha de pontos de participação de valor de 27% em apenas dois anos, com apenas 0,1% de diferença para a Juul (36%).

Equipado com uma bobina de cerâmica líder do setor, o Vuse Alto oferece uma experiência de vaporização consistentemente suave e possui um pod de longa duração com desempenho extraordinário à prova de vazamentos. Além disso, devido à reprodução autêntica do sabor da bobina de cerâmica da FEELM, o Vuse Alto apresenta um sabor rico e encorpado de tabaco e mentol. Isso é uma vantagem competitiva cada vez mais proeminente, principalmente depois que, em fevereiro de 2020, a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA proibiu os cigarros eletrônicos com sabores diferentes de tabaco e mentol, para combater a epidemia de cigarros eletrônicos entre os jovens. Enquanto isso, a Juul se viu envolvida na controvérsia do marketing juvenil e teve de enfrentar processos judiciais nos EUA.

Em outubro de 2021, a FDA emitiu os primeiros pedidos de comercialização concedidos ao Vuse (Solo), reconhecendo os benefícios para a saúde pública dos seus produtos, principalmente para fumantes adultos viciados que buscam a transição. No final de abril de 2022, a FDA aprovou o NJOY Ace para venda. Este último produto aprovado também é alimentado pela tecnologia de atomização da FEELM, reafirmando assim o potencial de redução de danos dessa bobina cerâmica. Além disso, Vuse Alto e NJOY Ace compartilham a mesma tecnologia de atomização da FEELM.

